Над Россией за ночь сбили 21 беспилотник. Военная операция, день 1279-й

Средства ПВО за ночь сбили 21 украинский беспилотник над шестью российскими регионами, в том числе три — над Московской областью. В МИД Германии заявили, что Украине нужны гарантии безопасности от широкого круга стран, включая США. Китайская газета China Daily сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский пытается переложить вину за торможение мирного процесса на Москву. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:50.

9:37 ? Мирный житель получил тяжелые ранения в результате украинского обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

9:29 Министры обороны стран Евросоюза 29 августа обсудят увеличение военной поддержки Украины, сообщает Politico со ссылкой на дипломата ЕС.

9:21 Министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль прибыл в Киев для переговоров с украинским правительством, сообщает газета Die Zeit.

9:08 ? Фасад и окна частного дома повреждены из-за падения обломков БПЛА в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.

8:56 ? Средства ПВО сбили два беспилотника в Курской области — Минобороны РФ.

8:45.

8:28 Украине нужны гарантии безопасности от широкого круга стран, включая США, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

8:17 Президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить вину за торможение мирного процесса на Москву, пишет китайская газета China Daily.

8:11 ВСУ охотятся на автомобили скорой помощи в прифронтовых районах Херсонской области и сожгли уже 27 из 55 карет скорой, которые оказывают помощь людям на данных территориях, заявил в интервью ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

8:04 ? Средства ПВО сбили 21 беспилотник над шестью регионами, сообщили в Минобороны РФ. Семь БПЛА перехватили над Смоленской областью, шесть — над Брянской, по три — над Орловской областью и Московским регионом и по одному — над территориями Калужской и Тверской областей.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1279-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

