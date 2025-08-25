Над Россией за ночь сбили 21 беспилотник. Военная операция, день 1279-й

9:50.
9:37 ? Мирный житель получил тяжелые ранения в результате украинского обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
9:21 Министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль прибыл в Киев для переговоров с украинским правительством, сообщает газета Die Zeit.
9:08 ? Фасад и окна частного дома повреждены из-за падения обломков БПЛА в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.
8:56 ? Средства ПВО сбили два беспилотника в Курской области — Минобороны РФ.
8:45.
8:28 Украине нужны гарантии безопасности от широкого круга стран, включая США, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
8:17 Президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить вину за торможение мирного процесса на Москву, пишет китайская газета China Daily.
8:11 ВСУ охотятся на автомобили скорой помощи в прифронтовых районах Херсонской области и сожгли уже 27 из 55 карет скорой, которые оказывают помощь людям на данных территориях, заявил в интервью ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.
8:04 ? Средства ПВО сбили 21 беспилотник над шестью регионами, сообщили в Минобороны РФ. Семь БПЛА перехватили над Смоленской областью, шесть — над Брянской, по три — над Орловской областью и Московским регионом и по одному — над территориями Калужской и Тверской областей.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1279-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.