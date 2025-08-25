Над Россией за ночь сбили 21 беспилотник. Военная операция, день 1279-й

8:04 ? Средства ПВО сбили 21 беспилотник над шестью регионами, сообщили в Минобороны РФ. Семь БПЛА перехватили над Смоленской областью, шесть — над Брянской, по три — над Орловской областью и Московским регионом и по одному — над территориями Калужской и Тверской областей.