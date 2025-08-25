Жители Харьковской области хотят, чтобы регион был освобожден от украинской оккупации до подписания мирного соглашения. Это желание населения полностью поддерживает и глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, передает ТАСС.
«Как чиновник не могу, конечно, прогнозировать, анализировать, какие будут решения приняты нашим президентом, но как харьковчанин, конечно, надеюсь на освобождение всей территории Харькова, Харьковской области», — отметил он.
Политик подчеркнул, что на Харьковской земле живут много людей, которые с нетерпением ждут прихода российской армии. Он не берется прогнозировать, чем обернутся мирные инициативы. Его беспокоит лишь судьба региона и его населения.
Ранее «МК» писал, что армия России достигла населенного пункта в Донецкой Народной Республике, взятие которого максимально приблизит освобождение всего многострадального региона.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.