Сальдо сообщил, что боевики ВСУ чаще отказываются от тактики форсирования Днепра

Владимир Сальдо, глава Херсонской области, рассказал о новой тактике боевиков киевского режима, которые пытаются занять позиции в регионе со стороны Черного моря. Подробностями он поделился с ТАСС.
«Попытки продолжаются. Большей частью все-таки сейчас не с Днепра, а с Черного моря пытаются высадиться в районе той же Кинбурнской или Тендровской косы…», — отметил Владимир Сальдо в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.
Глава региона подчеркнул, что большая часть боевиков ВСУ, пытающихся форсировать водные преграды, уничтожается на подступах к береговой линии. В свою очередь, немногих выживших радикалов ликвидируют, как только они оказываются на суше.
Также Владимир Сальдо рассказал о том, как украинские неонацисты поджигают леса на Херсонщине и целенаправленно уничтожают автомобили сотрудников неотложной помощи, которые отправляются на вызовы оставшихся в прифронтовой зоне жителей.
