Сальдо сообщил, что боевики ВСУ чаще отказываются от тактики форсирования Днепра

«Попытки продолжаются. Большей частью все-таки сейчас не с Днепра, а с Черного моря пытаются высадиться в районе той же Кинбурнской или Тендровской косы…», — отметил Владимир Сальдо в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.