Франция вызвала посла США в связи с обвинениями в антисемитизме

Очередная черная кошка пробежала между трансатлантическими союзниками. Дипломат, представляющий старшего союзника (США), обвинил младших партнеров (Францию) в «росте антисемитизма» и «отсутствии достаточных действий» для борьбы с ним.
Франция вызвала американского посла Чарльза Кушнера после того, как он написал письмо президенту Эммануэлю Макрону, в котором утверждал, что Франция не сделала достаточно для пресечения антисемитского насилия, сообщил в воскресенье представитель МИД Франции.
Чарльз Кушнер, который является евреем и чей сын женат на дочери президента США Дональда Трампа, опубликовал открытое письмо в The Wall Street Journal на фоне глубоких разногласий между Францией, США и Израилем.
В письме Кушнера Макрону отмечается, что в понедельник исполняется «81-я годовщина освобождения Парижа союзниками, положившего конец депортации евреев с французской земли» во время оккупации нацистской Германией.
Родственник Трампа написал: «Я пишу вам с глубокой обеспокоенностью по поводу резкого роста антисемитизма во Франции и отсутствия достаточных действий со стороны вашего правительства для борьбы с ним…».
«Во Франции не проходит и дня, чтобы евреи не подвергались нападениям на улицах, синагоги или школы не подвергались порче, а предприятия, принадлежащие евреям, не подвергались вандализму», — добавил американский посол.
В письме американский дипломат призвал президента Франции Эммануэля Макрона более срочно ввести в действие законы о борьбе с преступлениями на почве ненависти и смягчить критику Израиля, заявив, что заявления французского правительства о признании палестинского государства подпитывают антисемитские инциденты во Франции, отмечает Reuters.
Хотя «антисемитизм уже давно наносит ущерб жизни французов», посол США утверждал, что ненависть к евреям «возросла после варварского нападения ХАМАСА 7 октября 2023 года», которое спровоцировало продолжающуюся войну в Газе.
«Франция решительно опровергает эти последние обвинения», — говорится в ответном заявлении французского министерства иностранных дел через несколько часов после того, как содержание письма было обнародовано.
«Утверждения посла неприемлемы», — возмущены в министерстве, добавив, что Кушнер должен появиться в понедельник.
Французское внешнеполитическое министерство заявило, что согласно Венской конвенции 1961 года послам не разрешается вмешиваться во внутренние дела страны. Кушнер будет вызван в министерство иностранных дел в понедельник, добавили в ведомстве.
Письмо Кушнера последовало за другим письмом, направленным Макрону премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ранее на этой неделе, в котором Нетаньяху обвинил Макрона в содействии антисемитизму, призывая к международному признанию палестинского государства, сообщает The Jerusalem Post.
Макрон стал одним из наиболее решительных критиков преследования Нетаньяху за войну в Газе, особенно в том, что касается жертв среди мирного палестинского населения, в то время как Трамп неизменно поддерживал израильского лидера, напоминает Reuters.
«Публичные заявления в адрес Израиля и жесты, направленные на признание палестинского государства, поощряют экстремистов, разжигают насилие и ставят под угрозу жизнь евреев во Франции. В современном мире антисионизм — это антисемитизм, простой и понятный», — написал Кушнер.
Сын Кушнера Джаред Кушнер женат на дочери Трампа Иванке Трамп, которая приняла иудаизм перед их свадьбой в 2009 году. У них трое детей, которых воспитывают как евреев, напоминает Reuters.
Макрон публично раскритиковал антисемитизм как противоречащий французским ценностям и усилил меры безопасности для защиты синагог и других еврейских центров в ответ на антисемитские инциденты, связанные с конфликтом в Газе. Во Франции проживает самое многочисленное еврейское население Западной Европы — около полумиллиона человек, а также значительная мусульманская община, чувствительная к бедственному положению палестинского народа в Газе.
Обе общины сообщили о всплеске преступлений на почве ненависти после ответного наступления Израиля на палестинскую боевую группировку ХАМАС в осажденной прибрежной полосе.
Заявление Макрона о том, что Франция официально признает палестинское государство во время сентябрьской встречи в ООН, вызвало резкую критику со стороны Израиля. С этим шагом Франция присоединится к списку стран, который увеличился с начала войны в Газе почти два года назад. Согласно недавнему отчету New York Times, Франция входит по меньшей мере в число 147 из 193 членов ООН, которые в настоящее время признают или планируют признать палестинское государство.