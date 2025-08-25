Франция вызвала посла США в связи с обвинениями в антисемитизме

Макрон публично раскритиковал антисемитизм как противоречащий французским ценностям и усилил меры безопасности для защиты синагог и других еврейских центров в ответ на антисемитские инциденты, связанные с конфликтом в Газе. Во Франции проживает самое многочисленное еврейское население Западной Европы — около полумиллиона человек, а также значительная мусульманская община, чувствительная к бедственному положению палестинского народа в Газе.