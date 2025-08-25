Украинские военные бросили сотни тел сослуживцев в селе Новогеоргиевка Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили информационному агентству ТАСС в российской группировке войск «Восток».
По словам замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии «Востока» с позывным Степа, на которого ссылается информагентство, в большинстве случаев тела украинских солдат находили в окопах — бойцы ВСУ массово сбрасывали их туда, а затем отступали.
Об освобождении Новогеоргиевки Минобороны России сообщило в прошлую среду, 20 августа.
Добавим, что, по словам упомянутого штурмовика Степы, до перехода села под контроль российской стороны ВСУ оставили позиции за его пределами и стали вести оборону в жилых кварталах.