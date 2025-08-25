ВСУ бросили в окопах в днепропетровской Новогеоргиевке сотни тел солдат

По словам замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии «Востока» с позывным Степа, на которого ссылается информагентство, в большинстве случаев тела украинских солдат находили в окопах — бойцы ВСУ массово сбрасывали их туда, а затем отступали.