В Приднестровье откроют 12 участков для голосования на выборах в парламент — решение ЦИК

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Центризбирком Молдовы на своем заседании в воскресенье принял решение открыть на предстоящих осенью парламентских выборах только 12 избирательных участков для граждан из населенных пунктов Приднестровья, в том числе для жителей Бендер и Кицкан, сел Кременчуг и Гыска Каушанского района, «временно находящихся вне суверенного контроля конституционных властей Молдовы».
Напомним, еще 15 августа Верховный совет Приднестровья обратился к парламенту и Центризбиркому Молдовы, а также к международным организациям с призывом обеспечить обладающим гражданством Молдовы жителям Приднестровья свободный доступ к участию в осенних парламентских выборах. Депутаты обратили внимание, что Молдова, как член ООН, ОБСЕ и Совета Европы, взяла на себя обязательства обеспечивать равный и беспрепятственный доступ всех граждан, независимо от места их проживания, к избирательным процедурам.
На митинге перед зданием ЦИК в Кишиневе 19 августа свое возмущение намерением комиссии сократить количество участков, когда-то достигавших 42, до 10, выразила Партия социалистов. Центризбирком Молдовы полностью политизирован и действует в интересах правящей партии PAS и лично Майи Санду, отметили участники митинга, призвав жителей Приднестровья как можно активнее голосовать 28 сентября.
Возмутило намерение ЦИК и коммунистов. ПКРМ на следующий день, 20 августа, выступила с официальным обращением в Центризбирком, ОБСЕ, ПАСЕ и другие международные структуры, обвинив власти страны в намеренном ограничении избирательных прав жителей Приднестровья. Коммунисты напомнили, что в 2021 году избирательных участков на левом берегу Днестра было 44, а в 2024 году — 30 и потребовали от ЦИК немедленно пересмотреть принятое решение и обеспечить достаточное количество избирательных участков для жителей Приднестровья, исходя из реальной численности избирателей.
Отреагировали и в МИД России. Там указали на явное разделение властями молдавских избирателей по принципу благонадежности, о чем свидетельствует намерение об открытии в Приднестровье всего 10 избирательных участков, при том, что на президентских выборах 2024 года там было организовано 30. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова отметила, что в адрес МИД поступают «многочисленные жалобы жителей Приднестровья, не понимающих причин их дискриминации по сравнению с молдавской диаспорой в странах ЕС, для которой создаются максимально благоприятные условия голосования». Была выражена надежда, что стартовавшая в Молдове наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ «даст объективную оценку такому селективному подходу Кишинева к своим гражданам».
Ранее приднестровский Институт политических исследований опубликовал данные соцопроса, который проводился с 4 по 15 августа среди четырех тысяч человек. Так, 86% приднестровцев с гражданством Молдовы знают о том, что 28 сентября в Молдове состоятся парламентские выборы, и 67% хочет в них участвовать. При этом 41% респондентов из Приднестровья «точно пойдут на парламентские выборы в Молдове», еще 26% — «скорее, пойдут».