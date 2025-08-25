В Приднестровье откроют 12 участков для голосования на выборах в парламент — решение ЦИК

Отреагировали и в МИД России. Там указали на явное разделение властями молдавских избирателей по принципу благонадежности, о чем свидетельствует намерение об открытии в Приднестровье всего 10 избирательных участков, при том, что на президентских выборах 2024 года там было организовано 30. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова отметила, что в адрес МИД поступают «многочисленные жалобы жителей Приднестровья, не понимающих причин их дискриминации по сравнению с молдавской диаспорой в странах ЕС, для которой создаются максимально благоприятные условия голосования». Была выражена надежда, что стартовавшая в Молдове наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ «даст объективную оценку такому селективному подходу Кишинева к своим гражданам».