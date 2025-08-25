Ричмонд
Лукашенко заявил, что готов передать иностранным спецслужбам свою медкарту

Лукашенко сказал про готовность передать свою медкарту иностранным спецслужбам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами 22 августа, в пятницу, заявил, что готов передать иностранным спецслужбам свою медкарту. Подробности показали в эфире «Первого информационного телеканала».

Глава государства заметил, что беглые часто пишут о том, что «Лукашенко умирает», «Он больной».

— И вижу, мне доложили об этом, некоторые уже спецслужбы тут, в том числе дружественные, прощупывают: а как здоровье президента, — заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси признался, что не так давно впервые в жизни прошел полное медицинское обследование (подробнее мы писали здесь).

— Я не против: передайте все исследования и пусть опубликуют. Тем более, тьфу-тьфу, я рад: все нормально, — уточнил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беглые не имеют отношения к договоренностям с США по помилованию.

Тем временем Лукашенко подарил президенту Ирана слуцкий пояс и шоколад, а взамен получил посуду ручной работы и фисташки.

Кроме того, первый вице-премьер Николай Снопков сказал, где отдыхает в Беларуси.

