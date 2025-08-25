Лукашенко заявил, что готов передать иностранным спецслужбам свою медкарту

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами 22 августа, в пятницу, заявил, что готов передать иностранным спецслужбам свою медкарту. Подробности показали в эфире «Первого информационного телеканала».
Глава государства заметил, что беглые часто пишут о том, что «Лукашенко умирает», «Он больной».
— И вижу, мне доложили об этом, некоторые уже спецслужбы тут, в том числе дружественные, прощупывают: а как здоровье президента, — заявил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси признался, что не так давно впервые в жизни прошел полное медицинское обследование (подробнее мы писали здесь).
— Я не против: передайте все исследования и пусть опубликуют. Тем более, тьфу-тьфу, я рад: все нормально, — уточнил глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беглые не имеют отношения к договоренностям с США по помилованию.
Тем временем Лукашенко подарил президенту Ирана слуцкий пояс и шоколад, а взамен получил посуду ручной работы и фисташки.
Кроме того, первый вице-премьер Николай Снопков сказал, где отдыхает в Беларуси.