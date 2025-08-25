В соседней с Россией стране открылась одна из самых необычных в мире электростанций

Представьте себе чашку, разделенную по вертикали тонким полупроницаемым слоем — если на одной стороне находится соленая вода, а на другой — чистая пресная, вода будет стекать к соленой стороне, чтобы разбавить ее, потому что сама соль не может пройти через мембрану, рассказывает The Guardian. Осмотические электростанции используют тот же принцип, размещая пресную и морскую воду по обе стороны от специальной мембраны, при этом морская вода находится под небольшим давлением. По мере того, как вода перетекает на более соленую сторону, увеличивается объем раствора под давлением, который затем может быть использован для производства энергии.