Президент Финляндии раскрыл, какая страна должна стать главным гарантом безопасности Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что основным гарантом безопасности для Украины является сама Украина. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
Стубб раскрыл подробности встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Белом доме. По словам финского президента, одним из главных итогов мероприятия стало начало работы над деталями предоставления гарантий безопасности.
«Отправная точка очень проста: главный гарант безопасности для Украины — это сама Украина. Она располагает одной из самых современных и крупных армий в мире», — отметил Стубб.
Ранее Стубб заявил, что отношения между Финляндией и РФ будут перестроены после СВО.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.