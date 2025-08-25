Ричмонд
Президент Финляндии раскрыл, какая страна должна стать главным гарантом безопасности Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что основным гарантом безопасности для Украины является сама Украина.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что основным гарантом безопасности для Украины является сама Украина. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Стубб раскрыл подробности встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Белом доме. По словам финского президента, одним из главных итогов мероприятия стало начало работы над деталями предоставления гарантий безопасности.

«Отправная точка очень проста: главный гарант безопасности для Украины — это сама Украина. Она располагает одной из самых современных и крупных армий в мире», — отметил Стубб.

Ранее Стубб заявил, что отношения между Финляндией и РФ будут перестроены после СВО.

