Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист пришел в ужас от планов ЕС по Украине

Журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) резко раскритиковал Европейский союз (ЕС) за стремление сделать Украину членом объединения.

Журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) резко раскритиковал Европейский союз (ЕС) за стремление сделать Украину членом объединения.

По его словам, Украина находилась в состоянии упадка задолго до начала конфликта. В настоящее же время уровень рождаемости и смертности говорит о полном демографическом и экономическом коллапсе, поделился своей точкой зрения автор публикации. «И фон дер Лгунья (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен), тем не менее, хочет повесить этот камень на шею Европы», — пишет Боуз.

На прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что подталкивание Украины к вступлению в Европейский союз означает риск для будущего всего сообщества, так как с точки зрения безопасности, политики, экономики, финансов, сельского хозяйства это означало бы для Евросоюза почти невыносимое бремя и непредсказуемые последствия, которые окончательно ослабят его.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше