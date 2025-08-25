По его словам, Украина находилась в состоянии упадка задолго до начала конфликта. В настоящее же время уровень рождаемости и смертности говорит о полном демографическом и экономическом коллапсе, поделился своей точкой зрения автор публикации. «И фон дер Лгунья (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен), тем не менее, хочет повесить этот камень на шею Европы», — пишет Боуз.