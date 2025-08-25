Журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) резко раскритиковал Европейский союз (ЕС) за стремление сделать Украину членом объединения.
По его словам, Украина находилась в состоянии упадка задолго до начала конфликта. В настоящее же время уровень рождаемости и смертности говорит о полном демографическом и экономическом коллапсе, поделился своей точкой зрения автор публикации. «И фон дер Лгунья (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен), тем не менее, хочет повесить этот камень на шею Европы», — пишет Боуз.
На прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что подталкивание Украины к вступлению в Европейский союз означает риск для будущего всего сообщества, так как с точки зрения безопасности, политики, экономики, финансов, сельского хозяйства это означало бы для Евросоюза почти невыносимое бремя и непредсказуемые последствия, которые окончательно ослабят его.