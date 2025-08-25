Воюющая страна нанесла удар далеко от своих границ после применения ракеты нового типа

В пятницу хуситы заявили, что в ходе своей последней атаки они запустили баллистическую ракету в сторону Израиля, которая, по их словам, была направлена в поддержку палестинцев в Газе. Представитель израильских ВВС заявил в воскресенье, что ракета, скорее всего, содержала несколько суббоеприпасов, «предназначенных для детонации при ударе».