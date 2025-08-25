Воюющая страна нанесла удар далеко от своих границ после применения ракеты нового типа

Израиль нанес удары по столице Йемена Сане в отместку за ракеты хуситов, выпущенные в сторону еврейского государства. Представители министерства здравоохранения хуситов заявили, что в результате нападения погибли шесть человек.
Удары, нанесенные в воскресенье, стали последними за более чем год прямых атак и контрударов между Израилем и боевиками-хуситами в Йемене, что стало частью последствий войны в Газе, отмечает Reuters.
Израильские военные заявили, что их целями были военный комплекс, в котором находится президентский дворец, две электростанции и склад топлива.
Представитель министерства здравоохранения хуситов сообщил, что 86 человек также получили ранения, согласно последним данным, опубликованным в социальных сетях.
Израильские военные заявили: «Удары были нанесены в ответ на неоднократные нападения террористического режима хуситов на государство Израиль и его гражданское население, включая запуск ракет класса “земля-земля” и беспилотных летательных аппаратов в направлении израильской территории в последние дни».
В пятницу хуситы заявили, что в ходе своей последней атаки они запустили баллистическую ракету в сторону Израиля, которая, по их словам, была направлена в поддержку палестинцев в Газе. Представитель израильских ВВС заявил в воскресенье, что ракета, скорее всего, содержала несколько суббоеприпасов, «предназначенных для детонации при ударе».
«Это первый случай, когда ракета такого типа была запущена из Йемена», — сказал чиновник.
По словам представителя израильских ВВС, в ударах возмездия участвовало более 10 истребителей, которые заявили, что самая дальняя цель находилась примерно в 2000 километрах от Израиля. «За каждую ракету, которую хуситы запустят по Израилю, они заплатят многократно больше», — пригрозил в своем заявлении министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продемонстрировали «силу и решимость» его страны. «Террористический режим хуситов на собственном горьком опыте убедился, что он заплатит — и платит — очень высокую цену за свою агрессию против государства Израиль», — сказал Нетаньяху.
С тех пор как в октябре 2023 года началась война Израиля в Газе против палестинской военизированной группировки ХАМАС, хуситы, поддерживающие Иран, нападали на суда в Красном море, что они называют актами солидарности с палестинцами, напоминает Reuters.
Они также часто запускали ракеты в направлении Израиля, большинство из которых были перехвачены. Израиль ответил ударами по районам Йемена, контролируемым хуситами, включая жизненно важный порт Ходейда.
Абдул Кадер аль-Муртада, высокопоставленный представитель хуситов, заявил в воскресенье, что хуситы, которые контролируют большую часть населения Йемена, будут продолжать действовать в знак солидарности с палестинцами в Газе.
«Израиль должен знать, что мы не бросим наших братьев в Газе, какими бы ни были жертвы», — пообещал он.