В Хабаровском крае назначили руководителей Ванинского и Вяземского районов

В Хабаровском крае объявили о новых кадровых назначениях, — сообщает телеграм-канал губернатора Дмитрия Демешина.
Врио главы Вяземского района стала Ольга Бендерская, ранее занимавшая пост заместителя министра лесного хозяйства и лесопереработки края. Бывший руководитель района Александр Усенко теперь возглавит Вяземский лесхоз-техникум. Перед учебным заведением стоят задачи по укреплению позиций в подготовке кадров для лесной отрасли.
В Ванинском районе временно отсутствовал глава. Дмитрий Демешин предложил кандидатуру Алексея Маслова, который с 2018 года руководил Верхнебуреинским районом. По словам губернатора, Маслов зарекомендовал себя как управленец, умеющий выстраивать диалог с жителями и промышленными предприятиями.
«Кадровые перестановки сделаны исходя из реалий, требующих эффективного управления и решения приоритетных задач развития территорий. Устойчивое развитие муниципалитетов — главное для нас», — подчеркнул Демешин.