План Илона Маска по покорению Луны и Марса повис на волоске

В глазах инвесторов эта миссия также является проверкой решимости Маска сосредоточиться на своем основном бизнесе — космонавтике и электромобилях — после того, как в мае он покинул свой спорный пост главы так называемого Департамента эффективности правительства (Doge). Уходя из правительства США, Маск заявил, что вернется к своему бизнесу. С тех пор он отказался от своего обещания и заявил, что создаст новую политическую партию, хотя, возможно, уже отказался от этой инициативы, отмечает The Guardian.