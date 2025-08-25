В Свердловской области перед выборами устроили поквартирный обход

С 23 августа сотрудники свердловского избиркома начали поквартирный обход уральцев перед выборами губернатора. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Информировать избирателей о способах голосования будут 8161 специалистов, которые прошли для этого обучение.
Работники избиркома Свердловской области спрашивают у уральцев документы, и не пытаются зайти в жилые помещения. Они только информируют о способах голосования.
У каждого члена избиркома есть именной бейдж с печатью территориальной избирательной комиссии, шарф в цветах флага региона, канцелярский планшет и смартфон с приложением «ИнформУИК».
Отметим, что выборы губернатора Свердловской области пройдут в сентябре 2025 году в течение трех дней.