Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области перед выборами устроили поквартирный обход

Представители свердловского избиркома рассказывают о способах голосования.

Источник: Комсомольская правда

С 23 августа сотрудники свердловского избиркома начали поквартирный обход уральцев перед выборами губернатора. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Информировать избирателей о способах голосования будут 8161 специалистов, которые прошли для этого обучение.

Работники избиркома Свердловской области спрашивают у уральцев документы, и не пытаются зайти в жилые помещения. Они только информируют о способах голосования.

У каждого члена избиркома есть именной бейдж с печатью территориальной избирательной комиссии, шарф в цветах флага региона, канцелярский планшет и смартфон с приложением «ИнформУИК».

Отметим, что выборы губернатора Свердловской области пройдут в сентябре 2025 году в течение трех дней.