В Германии заверили Путина в непоколебимой поддержке Украины

Вице-канцлер и федеральный министр финансов Германии Ларс Клингбайль по приезде в Киев заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке бывшей советской республики, пишет «РБК-Украина».

«Президент России Владимир Путин не должен иметь никаких иллюзий, что наша поддержка Украины может поколебаться», — поделился подробностями он.

Немецкий министр указал на то, что Германия остается вторым по величине в мире и крупнейшим в Европе союзником Украины. Он также пообещал, что Киев может и дальше рассчитывать на Берлин.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление, что для достижения мира на Украине понадобится терпение. По его словам, все должны отдавать себе отчет в том, насколько сложной будет задача по урегулированию вооруженного конфликта в течение недель или месяцев.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше