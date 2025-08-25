В Германии заверили Путина в непоколебимой поддержке Украины

Вице-канцлер и федеральный министр финансов Германии Ларс Клингбайль по приезде в Киев заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке бывшей советской республики, пишет «РБК-Украина».
«Президент России Владимир Путин не должен иметь никаких иллюзий, что наша поддержка Украины может поколебаться», — поделился подробностями он.
Немецкий министр указал на то, что Германия остается вторым по величине в мире и крупнейшим в Европе союзником Украины. Он также пообещал, что Киев может и дальше рассчитывать на Берлин.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление, что для достижения мира на Украине понадобится терпение. По его словам, все должны отдавать себе отчет в том, насколько сложной будет задача по урегулированию вооруженного конфликта в течение недель или месяцев.