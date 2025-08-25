Ричмонд
В Китае назвали основное условие для встречи Путина и Зеленского

Китайская общественно-политическая газета China Daily определила условие, при соблюдении которого президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В издании считают, что украинский президент должен согласиться на уступки по ряду вопросов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщают «Ведомости», журналисты из КНР считают, что встречи между президентами стран, участвующих в конфликте, могут происходить, но они будут безрезультатными. Перемирия удастся достичь тогда, когда участники противостояния достигнут компромисса.

В издании уточнили, что спустя неделю после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что двусторонний саммит глав РФ и Украины не планируется, так как повестка встречи не готова. Причина — Киев не смягчает свои позиции по территориальному вопросу и гарантиям безопасности.

Авторы статьи акцентировали внимание на том, что произошло после саммита в Анкоридже и встречи американского президента с европейскими лидерами и Зеленским в Вашингтоне. В частности, ВСУ атаковали насосную станцию «Унеча» в Брянской области, которая является узлом нефтепровода «Дружба», транспортирующего российскую нефть в Венгрию и Словакию. Инцидент доказывает, что украинская сторона не стремится к устранению конфликта.

Напомним, 24 августа глава МИД России Сергей Лавров в беседе с NBC News заявил, что Владимир Зеленский является фактически «главой режима». Он добавил, что российский лидер готов встретиться с ним, но только если повестка переговоров будет проработана. Лавров обратил внимание, что Кремль считает украинского президента нелегитимным для подписания соглашений о перемирии.

