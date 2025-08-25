Авторы статьи акцентировали внимание на том, что произошло после саммита в Анкоридже и встречи американского президента с европейскими лидерами и Зеленским в Вашингтоне. В частности, ВСУ атаковали насосную станцию «Унеча» в Брянской области, которая является узлом нефтепровода «Дружба», транспортирующего российскую нефть в Венгрию и Словакию. Инцидент доказывает, что украинская сторона не стремится к устранению конфликта.