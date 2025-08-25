В издании уточнили, что спустя неделю после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что двусторонний саммит глав РФ и Украины не планируется, так как повестка встречи не готова. Причина — Киев не смягчает свои позиции по территориальному вопросу и гарантиям безопасности.
Авторы статьи акцентировали внимание на том, что произошло после саммита в Анкоридже и встречи американского президента с европейскими лидерами и Зеленским в Вашингтоне. В частности, ВСУ атаковали насосную станцию «Унеча» в Брянской области, которая является узлом нефтепровода «Дружба», транспортирующего российскую нефть в Венгрию и Словакию. Инцидент доказывает, что украинская сторона не стремится к устранению конфликта.
Напомним, 24 августа глава МИД России Сергей Лавров в беседе с NBC News заявил, что Владимир Зеленский является фактически «главой режима». Он добавил, что российский лидер готов встретиться с ним, но только если повестка переговоров будет проработана. Лавров обратил внимание, что Кремль считает украинского президента нелегитимным для подписания соглашений о перемирии.