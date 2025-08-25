Ричмонд
Токаеву передали специальное послание от президента Конго

Глава государства принял специального посланника президента Демократической Республики Конго Патрика Мпойи Луабея, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Как рассказали в Акорде 25 августа, приветствуя Патрика Мпойи Луабея, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает его визит как важный шаг на пути к развитию сотрудничества между Казахстаном и Демократической Республикой Конго.

Патрик Мпойи Луабея выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за встречу и передал специальное послание от президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди. В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему визиту президента ДРК в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.

Отметим, что 26—27 августа в Астане ждут визита короля Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн.