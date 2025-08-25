Ничего необычного.
Примерно так выглядят достижения ПАС в Молдове за 4 года.
Не понимаете?
А позади мужчины, оказывается, густой лес.
Кто его не видит — тот агент Москвы или жертва гибридной войны.
А все дело в том, что именно здесь сотни сотрудников правительства, сделав тысячи фотографий, десятки репортажей на всех «свободных» телеканалах, с шашлыками и весельем, посадили более 200 тысяч саженцев красного дуба, ясеня, платана и акации.
С ноября прошлого года и до сих пор не осталось ничего, кроме красивых постов в социальных сетях.
Вот так выглядят 4 года правления PAS — обещания, посты, лайки, схемы и обогащение парней с желтым партийным билетом…