Трамп наметил два крупных мегаполиса для ввода войск

Дональд Трамп пригрозил распространить свои федеральные меры по борьбе с преступностью и обеспечению чистоты в городах на Нью-Йорк и Чикаго, а министр обороны США Пит Хегсет приказал, чтобы войска национальной гвардии, патрулирующие улицы Вашингтона (округ Колумбия) под федеральным контролем, теперь были вооружены.
Президент США пообщался с журналистами в Овальном кабинете и сказал: «Когда все будет готово, мы начнем с Чикаго».
«В Чикаго полный бардак», — заявил Трамп. Он добавил, что тогда администрация «поможет с Нью-Йорком» на фоне противоречивых и агрессивных федеральных усилий по контролю над ведущими городами с демократическим голосованием, в каждом из которых есть чернокожий мэр.
Что касается внезапного объявления о том, что теперь Пентагон будет вооружать федеральные войска в Вашингтоне, министерство обороны США пока не сообщило какие-либо другие подробности.
Этот шаг стал проявлением редкого вмешательства федерального правительства в деятельность полиции в столице страны и был предпринят на фоне того, что в Вашингтоне дислоцировано около 2000 военнослужащих национальной гвардии, отмечает The Guardian.
Ранее на этой неделе сотни военнослужащих из нескольких штатов, возглавляемых республиканцами, прибыли для усиления национальной гвардии Округа Колумбия.
На прошлой неделе Пентагон и армия США заявили, что военнослужащие не будут носить оружие. Ранее на этой неделе человек, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что город был проинформирован о намерении вооружить национальную гвардию.
Представитель министерства обороны сообщил CNN: «По указанию министра обороны, члены [Совместной оперативной группы] JTF-DC, поддерживающие миссию по снижению уровня преступности в столице нашей страны, вскоре отправятся на задание со своим служебным оружием, соответствующим их задачам и подготовке».
Ранее в этом месяце Трамп возглавил полицейское управление Вашингтона, округ Колумбия, и развернул национальную гвардию в соответствии с законами и конституционными полномочиями, которые дают федеральному правительству больше влияния на столицу страны, чем на другие города. Президент США утверждает, что преступность и бездомность в округе представляют собой кризис, несмотря на возражения местного руководства.
В других местах национальная гвардия находится под юрисдикцией соответствующего штата, где губернатор штата является главнокомандующим вооруженными силами и может развернуть эти вооруженные силы в случае чрезвычайной ситуации, напоминает The Guardian. В редких случаях федеральное правительство берет под свой контроль национальную гвардию штата в случае, когда это считается чрезвычайным положением в стране, как правило, по просьбе губернатора соответствующего штата.
Ранее этим летом Трамп, вопреки протестам губернатора штата Гэвина Ньюсома, почти беспрецедентным образом объединил национальную гвардию Калифорнии, направив войска в некоторые районы Лос-Анджелеса для противодействия протестам против иммиграционной и таможенной службы (Ice).
Приказы Хегсета были отданы всего через день после того, как Джанин Пирро, главный федеральный прокурор округа Колумбия, проинструктировала прокуроров выдвинуть максимально серьезные обвинения по делам, связанным с недавними арестами, ограничив их свободу действий, поскольку администрация Трампа усиливает свое присутствие правоохранительных органов в столице.
Эта директива, о которой впервые сообщила New York Times, была опубликована на этой неделе и сужает возможности линейных прокуроров принимать решения о порядке предъявления обвинений и приоритетности дел. Из-за того, что новая политика предусматривает максимально допустимые обвинения, это может привести к увеличению сроков тюремного заключения для обвиняемых.
«В соответствии с директивой президента Трампа по обеспечению безопасности Округа Колумбия, прокурор Пирро ясно дала понять, что старые методы ведения дел неприемлемы», — заявил газете пресс-секретарь Тим Лауэр. «Она поручила своим сотрудникам предъявить обвинение в совершении самого тяжкого преступления, которое подтверждается законом и доказательствами».
Пирро, которая ранее была ведущей Fox News, стала заметной фигурой в борьбе администрации с правоохранительными органами, подчеркивает The Guardian. Она также настаивала на внесении изменений в местные законы, которые, по ее мнению, слишком мягко относятся к несовершеннолетним правонарушителям.
Прокуратура округа Колумбия занимает уникальное положение, осуществляя надзор за федеральными и местными органами прокуратуры, поскольку округ Колумбия не является штатом. Прокуратура уже давно обсуждает, как проводить аресты более низкого уровня, производимые городским полицейским управлением.
По данным Белого дома, по состоянию на четверг федеральные агенты произвели более 630 арестов, хотя Министерство юстиции не уточнило, как эта цифра соотносится с типичными показателями городской полиции.
Несмотря на то, что Пирро в большинстве случаев предъявляет самые жесткие обвинения, она также смягчила один из местных законов об оружии. На этой неделе она дала указание прокуратуре не возбуждать уголовных дел против людей за хранение винтовок или дробовиков в городе, несмотря на то, что закон Округа Колумбия запрещает это.
Эта политика не распространяется на дела, связанные с насильственными преступлениями, или на лиц, которым запрещено владеть огнестрельным оружием, заявила Пирро в комментариях для CNN. По ее словам, это изменение было внесено в соответствии с указаниями Верховного суда США и генерального солиситора Министерства юстиции.
В четверг Трамп объявил об успешном захвате управления столичной полиции. Ранее он дал понять, что нацелится на другие города, такие как Балтимор, Окленд и еще одно представительство в Лос-Анджелесе, а также на Нью-Йорк и Чикаго, в которых преобладает демократическое голосование и которыми управляют чернокожие мэры. Губернатор Мэриленда Уэс Мур заявил CNN, что преступность в Балтиморе снижается в результате усилий по предотвращению насилия в обществе, и он никогда бы не задействовал национальную гвардию «ради театральности».
Мэр Балтимора Брэндон Скотт также выступил в интервью CNN, обвинив Трампа в том, что он «выделяет черные города», а Мур сказал, что города, на которые сейчас нацелился президент, «это места, где он никогда не был, улицы, по которым он никогда не ходил».