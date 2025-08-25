Трамп наметил два крупных мегаполиса для ввода войск

Несмотря на то, что Пирро в большинстве случаев предъявляет самые жесткие обвинения, она также смягчила один из местных законов об оружии. На этой неделе она дала указание прокуратуре не возбуждать уголовных дел против людей за хранение винтовок или дробовиков в городе, несмотря на то, что закон Округа Колумбия запрещает это.