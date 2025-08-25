К 34-й годовщине независимости РУз: президент наградил группу военных и правоохранителей

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Президент РУз Шавкат Мирзиёев подписал указ «О награждении в связи с 34-летием государственной независимости Республики Узбекистан группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов».
Таким образом глава республики отметил особые заслуги военных и правоохранителей в повышении боевой готовности Вооруженных Сил, а также:
- проявленные доблесть, мужество и самоотверженность при исполнении почетной обязанности по защите национальных интересов, обеспечению мира и верховенства закона, укреплению стабильности и общественного порядка;
- многолетний плодотворный труд в подготовке высококвалифицированных кадров;
- воспитание в молодом поколении патриотизма и преданности Родине;
- активное участие в общественной жизни.
В соответствии с документом награждены:
орденом «Шон шараф» I степени.
- Кодиров Гайрат Тоирович — начальник Управления внутренних дел Джизакской области.
орденом «Мардлик».
- Курбонов Достонбек Зафаржон угли — военнослужащий Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.
- Исмоилов Абдувохид Саломович — начальник Управления внутренних дел Кашкадарьинской области.
- Турсунов Икромжон Нормуродович — начальник Управления внутренних дел Бухарской области.
- Юсупов Санжар Абдукаримович — начальник управления Министерства обороны Республики Узбекистан.
орденом «Дустлик».
- Ахмеджанов Тимур Фатихович — начальник отдела войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
- Гордиенко Оксана Михайловна — инспектор по особым поручениям Управления охраны общественного порядка Главного управления внутренних дел города Ташкента.
- Ташкулов Акбар Джурабаевич — министр юстиции Республики Узбекистан.
- Фазилов Ботир Наимович — начальник управления центрального аппарата Национальной гвардии Республики Узбекистан.
медалью «Жасорат».
- Буронов Жасурбек Ботир угли — старший инспектор пограничного таможенного поста «Айритом» Сурхандарьинской области.
- Давронов Лазизбек Рахмонович — командир группы — инструктор центра Министерства обороны Республики Узбекистан.
- Джалилов Расул Абдуганиевич — старший инструктор-спасатель отдела по чрезвычайным ситуациям города Бекабад Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области.
- Исмайлов Женисбай Аминбаевич — специалист секции войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
- Мирзахмедов Акмал Насридинович (посмертно) — специалист группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
- Неъматов Жасур Рустамович — командир группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
- Сиддикова Мохигул Махмудовна — инспектор патрульно-постовой службы отряда патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Ферганской области.
- Якубов Собитжон Муминжон угли — старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления внутренних дел Андижанской области.
медалью «Содик хизматлари учун».
- Абдурахманов Хасанбой Алишерович — начальник смены отдела по чрезвычайным ситуациям Нарынского района Управления по чрезвычайным ситуациям Наманганской области.
- Бабаев Акмал Абдукаримович — начальник учебного центра Национальной гвардии Республики Узбекистан.
- Байнова Ямиля Салимяновна — главный архивист Государственного архива Хорезмской области.
- Ботиров Нодир Бахтиёрович — помощник главного сержанта отдела центрального аппарата Министерства обороны Республики Узбекистан.
- Зиятов Асамиддин Холмуминович — инспектор дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Самаркандской области.
- Корёгдиев Лазиз Норкулович — начальник отдела Таможенного управления Бухарской области.
- Мирзарахимов Шавкатжон Жолдошович — первый заместитель командира войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
- Мухаммадиев Шерали Сафарович — главный эксперт Экспертно-криминалистического центра Управления внутренних дел Кашкадарьинской области.
- Носиров Абдухалил Рустамович — начальник отдела внутренних дел Джандарского района Бухарской области.
- Сабиров Ажибай Махаметсалиевич — начальник отдела Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан.
- Сулайманов Улмас Назарович — начальник отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по городу Янгиеру Сырдарьинской области.
- Таджиев Ибрагим Исакович — судья Верховного суда Республики Узбекистан.
- Тлеубаев Аллаяр Бахтиярович — главный сержант войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
- Усанов Отабек Эшкобулович — прокурор Дехканабадского района Кашкадарьинской области.
- Халилов Умар Мухаммадович — инструктор-спасатель группы специального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.
- Шодиев Эркин Самиевич — специалист группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
- Эрматов Бунёджон Сирочидинович — специалист войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
- Юлдашев Жонибек Зарипбаевич — сержант-инструктор группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
медалью «Соглом турмуш».
- Худайназаров Мансурбек Бахтиёрович — начальник военного госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан.
медалью «Шухрат».
- Алиев Миразим Акмалович — начальник отдела Национального кинологического центра Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан.
- Атаханов Дастан Кадирбаевич — инструктор-спасатель отдела по чрезвычайным ситуациям города Нукуса Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Каракалпакстан.
- Аширматова Барно Сааталиевна — старший офицер управления центрального аппарата Национальной гвардии Республики Узбекистан.
- Мавлонов Мардон Абдухамид угли — специалист группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
- Мансурова Зулфия Саидмуродовна — главный специалист Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан.
- Мурзаев Рустам Камилович — заместитель начальника Центральной таможенной лаборатории Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан.
- Муродов Зоир Зокирович — заместитель начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Гиждуванского района Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области.
- Наржигитов Уткир Арзикулович — старший следователь отдела внутренних дел Чиназского района Ташкентской области.
- Нуржанов Зиёдбек Эркинович — командир группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
- Рустамов Сардорбек Ахматжонович — председатель Андижанского межрайонного экономического суда Андижанской области.
- Рустамов Турсунбой Бахтиёрович — начальник отдела Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по городу Навои.
- Суванов Алишера Каримович — спасатель-пожарного отдела по чрезвычайным ситуациям Джаркурганского района Управления по чрезвычайным ситуациям Сурхандарьинской области.
- Хазраткулов Захриддин Собиржанович — начальник управления Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.
- Хайдаров Музаффар Рахмоналиевич — старший инспектор профилактики отдела внутренних дел Учкурганского района Наманганской области.
- Худайбердиева Рохила Ахмадовна — судья по уголовным делам Навоийского областного суда.
- Худойбердиев Баходир Абдурайимович — директор Центра государственных услуг отдела юстиции Ангорского района Сурхандарьинской области.