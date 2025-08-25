Ричмонд
К 34-й годовщине независимости РУз: президент наградил группу военных и правоохранителей

Награды присуждены за особые заслуги в повышении боевой готовности Вооруженных Сил, проявленные доблесть, мужество и самоотверженность при исполнении почетной обязанности по защите национальных интересов.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Президент РУз Шавкат Мирзиёев подписал указ «О награждении в связи с 34-летием государственной независимости Республики Узбекистан группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов».

Таким образом глава республики отметил особые заслуги военных и правоохранителей в повышении боевой готовности Вооруженных Сил, а также:

  • проявленные доблесть, мужество и самоотверженность при исполнении почетной обязанности по защите национальных интересов, обеспечению мира и верховенства закона, укреплению стабильности и общественного порядка;
  • многолетний плодотворный труд в подготовке высококвалифицированных кадров;
  • воспитание в молодом поколении патриотизма и преданности Родине;
  • активное участие в общественной жизни.

В соответствии с документом награждены:

орденом «Шон шараф» I степени.

  • Кодиров Гайрат Тоирович — начальник Управления внутренних дел Джизакской области.

орденом «Мардлик».

  • Курбонов Достонбек Зафаржон угли — военнослужащий Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.
  • Исмоилов Абдувохид Саломович — начальник Управления внутренних дел Кашкадарьинской области.
  • Турсунов Икромжон Нормуродович — начальник Управления внутренних дел Бухарской области.
  • Юсупов Санжар Абдукаримович — начальник управления Министерства обороны Республики Узбекистан.

орденом «Дустлик».

  • Ахмеджанов Тимур Фатихович — начальник отдела войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
  • Гордиенко Оксана Михайловна — инспектор по особым поручениям Управления охраны общественного порядка Главного управления внутренних дел города Ташкента.
  • Ташкулов Акбар Джурабаевич — министр юстиции Республики Узбекистан.
  • Фазилов Ботир Наимович — начальник управления центрального аппарата Национальной гвардии Республики Узбекистан.

медалью «Жасорат».

  • Буронов Жасурбек Ботир угли — старший инспектор пограничного таможенного поста «Айритом» Сурхандарьинской области.
  • Давронов Лазизбек Рахмонович — командир группы — инструктор центра Министерства обороны Республики Узбекистан.
  • Джалилов Расул Абдуганиевич — старший инструктор-спасатель отдела по чрезвычайным ситуациям города Бекабад Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области.
  • Исмайлов Женисбай Аминбаевич — специалист секции войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
  • Мирзахмедов Акмал Насридинович (посмертно) — специалист группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
  • Неъматов Жасур Рустамович — командир группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
  • Сиддикова Мохигул Махмудовна — инспектор патрульно-постовой службы отряда патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Ферганской области.
  • Якубов Собитжон Муминжон угли — старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления внутренних дел Андижанской области.

медалью «Содик хизматлари учун».

  • Абдурахманов Хасанбой Алишерович — начальник смены отдела по чрезвычайным ситуациям Нарынского района Управления по чрезвычайным ситуациям Наманганской области.
  • Бабаев Акмал Абдукаримович — начальник учебного центра Национальной гвардии Республики Узбекистан.
  • Байнова Ямиля Салимяновна — главный архивист Государственного архива Хорезмской области.
  • Ботиров Нодир Бахтиёрович — помощник главного сержанта отдела центрального аппарата Министерства обороны Республики Узбекистан.
  • Зиятов Асамиддин Холмуминович — инспектор дорожно-патрульной службы управления безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Самаркандской области.
  • Корёгдиев Лазиз Норкулович — начальник отдела Таможенного управления Бухарской области.
  • Мирзарахимов Шавкатжон Жолдошович — первый заместитель командира войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
  • Мухаммадиев Шерали Сафарович — главный эксперт Экспертно-криминалистического центра Управления внутренних дел Кашкадарьинской области.
  • Носиров Абдухалил Рустамович — начальник отдела внутренних дел Джандарского района Бухарской области.
  • Сабиров Ажибай Махаметсалиевич — начальник отдела Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан.
  • Сулайманов Улмас Назарович — начальник отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по городу Янгиеру Сырдарьинской области.
  • Таджиев Ибрагим Исакович — судья Верховного суда Республики Узбекистан.
  • Тлеубаев Аллаяр Бахтиярович — главный сержант войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
  • Усанов Отабек Эшкобулович — прокурор Дехканабадского района Кашкадарьинской области.
  • Халилов Умар Мухаммадович — инструктор-спасатель группы специального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.
  • Шодиев Эркин Самиевич — специалист группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
  • Эрматов Бунёджон Сирочидинович — специалист войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
  • Юлдашев Жонибек Зарипбаевич — сержант-инструктор группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.

медалью «Соглом турмуш».

  • Худайназаров Мансурбек Бахтиёрович — начальник военного госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан.

медалью «Шухрат».

  • Алиев Миразим Акмалович — начальник отдела Национального кинологического центра Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан.
  • Атаханов Дастан Кадирбаевич — инструктор-спасатель отдела по чрезвычайным ситуациям города Нукуса Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Каракалпакстан.
  • Аширматова Барно Сааталиевна — старший офицер управления центрального аппарата Национальной гвардии Республики Узбекистан.
  • Мавлонов Мардон Абдухамид угли — специалист группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
  • Мансурова Зулфия Саидмуродовна — главный специалист Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан.
  • Мурзаев Рустам Камилович — заместитель начальника Центральной таможенной лаборатории Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан.
  • Муродов Зоир Зокирович — заместитель начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Гиждуванского района Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области.
  • Наржигитов Уткир Арзикулович — старший следователь отдела внутренних дел Чиназского района Ташкентской области.
  • Нуржанов Зиёдбек Эркинович — командир группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
  • Рустамов Сардорбек Ахматжонович — председатель Андижанского межрайонного экономического суда Андижанской области.
  • Рустамов Турсунбой Бахтиёрович — начальник отдела Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по городу Навои.
  • Суванов Алишера Каримович — спасатель-пожарного отдела по чрезвычайным ситуациям Джаркурганского района Управления по чрезвычайным ситуациям Сурхандарьинской области.
  • Хазраткулов Захриддин Собиржанович — начальник управления Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.
  • Хайдаров Музаффар Рахмоналиевич — старший инспектор профилактики отдела внутренних дел Учкурганского района Наманганской области.
  • Худайбердиева Рохила Ахмадовна — судья по уголовным делам Навоийского областного суда.
  • Худойбердиев Баходир Абдурайимович — директор Центра государственных услуг отдела юстиции Ангорского района Сурхандарьинской области.