«Ничейная девушка»: обещан посмертный выпуск мемуаров обвинительницы сексуального преступника

Мемуары Вирджинии Джуффре, обвинявшей Эпштейна, будут опубликованы посмертно. Книга «Ничейная девушка», над которой Джуффре работала до своей смерти, должны выйти этой осенью.
Издатель объявил, что посмертные мемуары Вирджинии Джуффре, одной из самых известных обвинительниц Джеффри Эпштейна, будут опубликованы осенью, пишет The Guardian.
Джуффре работала над книгой «Ничейная девушка: мемуары о том, как пережить жестокое обращение и бороться за справедливость» с автором и журналисткой Эми Уоллес, удостоенной множества наград, до ее смерти в начале этого года.
По данным Associated Press, книга объемом в 400 страниц выйдет 21 октября.
По словам издателя Альфреда Кнопфа, Джуффре, которая утверждала, что ее продали принцу Эндрю для сексуальных целей, закончила рукопись до того, как ушла из жизни в апреле.
Принц Эндрю опроверг обвинения Джуффре. В 2022 году Вирджиния Джуффре и принц достигли внесудебного соглашения после того, как она подала на него в суд за сексуальное насилие, напоминает The Guardian.
Заявление Кнопфа включает в себя электронное письмо, которое Джуффре написала Эми Уоллес за 25 дней до своей смерти, в котором говорилось, что это было ее «искренним желанием», чтобы мемуары были опубликованы «независимо» от ее обстоятельств.
«Содержание этой книги имеет решающее значение, поскольку она призвана пролить свет на системные сбои, которые допускают трансграничную торговлю уязвимыми лицами, — говорится в электронном письме. — Крайне важно, чтобы истина была понята и чтобы вопросы, связанные с этой темой, были решены как во имя справедливости, так и в целях повышения осведомленности».
Джуффре была госпитализирована после серьезной аварии 24 марта, сказал Кнопф, и отправил электронное письмо 1 апреля. Она умерла 25 апреля на своей ферме в Западной Австралии, где прожила несколько лет.
«В случае моей кончины я хотела бы убедиться, что “Ничейная девушка” все же будет выпущена. Я верю, что это может повлиять на многие жизни и способствовать необходимым дискуссиям об этой серьезной несправедливости», — написала она Эми Уоллес.
В заявлении Кнопфа говорится, что книга содержит «интимные, тревожные и душераздирающие новые подробности о ее жизни с Эпштейном, Максвеллом и их многочисленными известными друзьями, включая принца Эндрю, о котором она говорит публично впервые с момента их внесудебного урегулирования в 2022 году».
Главный редактор издательства Джордан Павлин отмечает, что «Nobody’s Girl» («Ничейная девушка») — это «грубое и шокирующее» путешествие и «история о жестоком духе, пытающемся вырваться на свободу».
В 2023 году газета New York Post сообщила, что Джуффре заключил сделку, «которая, как полагают, стоила миллионы», с неизвестным издателем.
В издательстве отказались предоставить дополнительные подробности о сообщниках Эпштейна, фигурирующих в книге «Ничейная девушка», но подтвердили, что Джуффре «не выдвигала обвинений в злоупотреблениях против Дональда Трампа», который продолжает сталкиваться с вопросами об опальном финансисте и его бывшем друге.
«Ничейная девушка» отличается от неопубликованных мемуаров Джуффре «Клуб плейбоя миллиардера», на которые ссылались в предыдущих судебных материалах и которые были опубликованы в 2019 году. Уоллес начала работать с Джуффре над новыми мемуарами весной 2021 года.
«Nobody’s Girl была тщательно проверена как по фактам, так и по закону», — говорится в заявлении издателя.
Соавтор мемуаров Джуффре, Эми Уоллес, является отмеченным наградами журнальным и газетным репортером, чьи работы публиковались, в частности, в New York Times и Los Angeles Times.