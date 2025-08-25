В Евросоюзе обсудят увеличение военной помощи Украине

Министры обороны стран ЕС обсудят увеличение военной помощи Украине, сообщает Politico, ссылаясь на европейского дипломата.
Министры обороны встретятся за ужином в четверг, а в пятницу обсудят меры по усилению военной поддержки Киева и его военной промышленности, поделились подробностями авторы публикации.
По информации собеседника издания, на этой встрече будут присутствовать глава евродипломатии Кая Каллас и заместитель генсека Североатлантического альянса.
Ожидается, что вопрос гарантий безопасности бывшей советской республики также будет обсуждаться на этой встрече, несмотря на то, что этого не заявлено официально.
22 августа власти Европейского союза перевели очередные транши финансовой помощи Украине в рамках долгосрочной программы поддержки, которая рассчитана до 2027 года.