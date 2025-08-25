«Они не хотят»: европейских лидеров обвинили в нежелании мира на Украине

Россия обвинила западноевропейских лидеров в нежелании мира на Украине, при этом в Москве высоко оценили усилия Дональда Трампа по прекращению конфликта, а вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США «продолжат попытки» выступить посредником в переговорах в отсутствие соглашения.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с комментариями в ходе интервью телеканалу NBC. Трамп, по его словам, поставил себя выше европейских лидеров, которые сопровождали Зеленского на переговорах в Белом доме на прошлой неделе, сразу после саммита между президентом США и его российским коллегой Владимиром Путиным в Анкоридже 15 августа.
«Мы хотим мира на Украине. Он хочет, президент Трамп хочет мира на Украине. Реакция на встречу в Анкоридже, на встречу в Вашингтоне этих европейских представителей и на то, что они делали после Вашингтона, указывает на то, что они не хотят мира», — цитирует слова Лаврова The Guardian.
Лавров отмахнулся от явного разочарования Трампа результатом переговоров и предупреждения США о «масштабных санкциях или высоких тарифах, или о том и другом сразу» против Москвы. Он ответил «да», когда его спросили, хочет ли Путин мира, и сказал, что Путин и Трамп уважают друг друга. В то же время министр подверг критике альянс европейских лидеров, таких как Эммануэль Макрон из Франции, Фридрих Мерц из Германии, Кир Стармер из Великобритании и президент Европейского союза Урсула фон дер Ляйен, которые приехали в Белый дом на прошлой неделе, чтобы поддержать визит Зеленского.
Европейские лидеры в последние дни пообещали поддержать гарантии безопасности в рамках мирного соглашения, хотя Россия категорически отвергла перспективу размещения войск из европейских стран на Украине, напоминает The Guardian.
Трамп исключил отправку американских военных, а в пятницу стало известно, что его администрация заблокировала использование Украиной поставленных США ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по России.
Тем временем премьер-министр Канады Марк Карни заявил Зеленскому в воскресенье, что он поддерживает призывы Украины к предоставлению надежных гарантий безопасности и что Канада не исключает отправки войск.
Ранее Лавров занял оборонительную позицию, когда телеканал NBC спросил его, не «подыгрывает» ли Путин Трампу, проявляя примирительную позицию в отношении его мирных инициатив.
«Не законодателям или каким-либо средствам массовой информации решать, чем руководствуется президент Трамп. Мы уважаем президента Трампа, потому что президент Трамп защищает национальные интересы Америки. И у меня есть основания полагать, что президент Трамп уважает президента Путина, потому что он защищает национальные интересы России», — цитирует министра The Guardian.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил отдельно в той же воскресной утренней программе и настаивал на том, что Россия заслуживает похвалы за то, что она заявила о своей готовности положить конец конфликту, который Трамп более 50 раз заявлял, что решит «за один день», в то время как вице-президент, напротив, предупредил о более длительном процессе.
«Я думаю, что русские пошли на значительные уступки президенту Трампу впервые за три с половиной года этого конфликта, — сказал Вэнс. — Они осознали, что им не удастся установить марионеточный режим в Киеве. Это, конечно, было основным требованием с самого начала. И, что важно, они признали, что будут некоторые гарантии безопасности территориальной целостности Украины».
Вэнс сказал, что исторически сложилось так, что мирные переговоры проходят «урывками», и предупредил, что он не думает, что прекращение конфликта «произойдет в одночасье».
По словам Вэнса, любые санкции против России будут приниматься «в каждом конкретном случае», но он по-прежнему надеется, что усилия США смогут сблизить Зеленского и Путина.
«Это сложно, но мы будем продолжать пытаться убедить эти стороны поговорить друг с другом и продолжать играть в дипломатическую игру, потому что это единственный способ покончить с этим делом», — подчеркнул американский вице-президент.
В пятницу сенатор Крис Кунс, демократ от штата Коннектикут, заявил в эфире CNN, что необходимы более решительные действия США, потому что «Путин не остановится, пока мы его не остановим».