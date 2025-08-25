«Они не хотят»: европейских лидеров обвинили в нежелании мира на Украине

Лавров отмахнулся от явного разочарования Трампа результатом переговоров и предупреждения США о «масштабных санкциях или высоких тарифах, или о том и другом сразу» против Москвы. Он ответил «да», когда его спросили, хочет ли Путин мира, и сказал, что Путин и Трамп уважают друг друга. В то же время министр подверг критике альянс европейских лидеров, таких как Эммануэль Макрон из Франции, Фридрих Мерц из Германии, Кир Стармер из Великобритании и президент Европейского союза Урсула фон дер Ляйен, которые приехали в Белый дом на прошлой неделе, чтобы поддержать визит Зеленского.