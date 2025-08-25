Помощником Главы Башкирии назначен Оскар Ситдиков.

Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» Оскар Ситдиков назначен помощником Главы Башкирии. Об этом руководитель республики Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании в правительстве.
«На прошлой неделе Оскар Эхтибарович завершил службу в Вооружённых Силах России и приступил к работе в управленческой команде республики, — отметил Радий Хабиров. — Желаем удачи».
Напомним, что Оскар Ситдиков проходил обучение в первом потоке федерального кадрового проекта «Время героев», которая реализуется по поручению Президента России. Радий Хабиров является его наставником.
Ранее Глава Башкирии сообщал, что предложил эту должность Оскару Ситдикову после того, как он уволится из Вооруженных сил. О том, как ветераны СВО готовятся применять свои навыки в управлении, ранее рассказывал «Башинформ».
Справка:
Ситдиков Оскар Эхтибарович родился 14 января 1989 года в селе Узянбаш Белорецкого района. Окончил Военную академию связи имени маршала Советского Союза Семёна Будённого. С 2007 года проходил службу в Вооружённых Силах Российской Федерации на различных должностях. В 2022—2024 годах принимал участие в специальной военной операции. Награждён орденами Мужества, генерала Шаймуратова, медалью «За отвагу».