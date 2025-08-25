Ричмонд
У здания парламента Индонезии прошел митинг

ДЖАКАРТА, 25 авг — РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте прошла демонстрация у здания парламента страны, власти разогнали ее при помощи слезоточивого газа, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Источник: Reuters

По словам участника протеста, пожелавшего сохранить анонимность, демонстрация насчитала около тысячи человек. Демонстранты выступали под лозунгом «индонезийская народная революция». Недовольство участников спровоцировали «растущие льготы и надбавки членам парламента в сочетании с бедностью населения Индонезии».

«Вчера спикер палаты представителей Пуан Махарани говорила — приходите, двери парламента открыты. Оказалось, это были просто пустые разговоры. Двери входа парламента оказались смазаны чем-то скользким, чтобы по ним нельзя было карабкаться», — поделился участник демонстрации.

По его словам, в какой-то момент власти применили слезоточивый газ, в результате чего толпа выбежала на платную дорогу в центре города. Движение на платной дороге также было затруднено из-за бегущих демонстрантов.