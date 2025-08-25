Ричмонд
Токаев принял председателя Верховного суда

Астана. 25 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Президент принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Глава государства был проинформирован об итогах деятельности судебной системы за семь месяцев 2025 года», — говорится в сообщении.

Асламбек Мергалиев сообщил, что число гражданских дел, завершенных с использованием альтернативных способов урегулирования споров (медиация, мировое соглашение, партисипативная процедура), выросло на 24% — с 61 до 76 тыс. случаев.

Кроме того, в целях защиты прав граждан в спорах с государственными органами судами были признаны незаконными 2,6 тыс. актов административных органов и должностных лиц, что составляет 57% от общего числа рассмотренных.

Он проинформировал о предпринимаемых мерах по обеспечению конституционных прав и свобод в уголовном процессе.

Так, доля отказов следственных судов в санкционировании арестов выросла с 23% до 37%, а число оправданных лиц (без учета дел частного обвинения) увеличилось с 59 до 88.

С 1 июля 2025 года начали работу самостоятельные кассационные суды, созданные по поручению главы государства. За первый месяц их деятельности на рассмотрение поступило почти 5 тыс. жалоб и протестов.

Президент отметил необходимость дальнейшей работы над укреплением доверия к судебной системе и повышением уровня качества правосудия.