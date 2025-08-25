Китай занял однозначную позицию по отправке миротворцев на Украину

Китай не собирается направлять свой воинский контингент на Украину для предоставления гарантий безопасности. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, комментируя публикацию немецкой газеты Welt.
«Данная информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна», — подчеркнул Линь Цзянь на брифинге. Представитель МИД КНР опроверг предположения о возможном участии китайских военных в миротворческой миссии на территории Украины.
Ранее издание Welt со ссылкой на свои источники сообщило о якобы готовности Китая направить воинский контингент на Украину в рамках международных гарантий безопасности. После встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа европейские политики вновь начали обсуждать возможность отправки военных западных стран на Украину для урегулирования конфликта. Власти РФ выступают резко против присутствия военнослужащих НАТО в регионе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 августа заявил, что предложение обеспечить безопасность Украины с помощью иностранной военной интервенции для Москвы является неприемлемым.