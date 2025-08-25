Китай занял однозначную позицию по отправке миротворцев на Украину

Ранее издание Welt со ссылкой на свои источники сообщило о якобы готовности Китая направить воинский контингент на Украину в рамках международных гарантий безопасности. После встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа европейские политики вновь начали обсуждать возможность отправки военных западных стран на Украину для урегулирования конфликта. Власти РФ выступают резко против присутствия военнослужащих НАТО в регионе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 августа заявил, что предложение обеспечить безопасность Украины с помощью иностранной военной интервенции для Москвы является неприемлемым.