МИД Украины призвал Венгрию не указывать Зеленскому после ударов по «Дружбе»

Венгрию также не устраивает позиция Украины по отношению к закарпатским венграм. В Закарпатской области Украины проживают около 150 тысяч венгров, и раньше в регионе венгерский язык носил статус регионального и мог использоваться в документообороте. Однако в 2018 году он утратил этот статус. Кроме того, после изменения украинского закона об образовании в 2017 году дети потеряли возможность учиться в школе на родном языке.