Der Spiegel узнал, как Германия противилась вступлению России в НАТО

1994 год: категоричная позиция ФРГ
В публикации приводится мнение немецких дипломатов, которые рассказали, что в 1994 году между американский президентом Биллом Клинтоном и российским лидером Борисом Ельциным велись предметные переговоры о возможном вхождении России в Североатлантический альянс. При этом США столкнулись с жестким сопротивлением европейских союзников, в первую очередь правительства ФРГ. «Когда речь зашла о членстве России в НАТО, правительство Германии было гибким, как бетон», — цитирует немецких дипломатов «Ура.ру».
Как уточняется в материале, высшее руководство ФРГ выражало обеспокоенность тем, что расширение НАТО может иметь негативные последствия. В частности, занимавший в то время пост министра обороны Германии Фолькер Рюэ заявлял, что вступление Москвы в альянс станет «свидетельством о смерти» НАТО.
В ноябре 1994 года рабочая группа, сформированная министерствами Германии, составила официальную инструкцию для дипломатических миссий страны. В документе однозначно утверждалось, что вступление России, Украины и Белоруссии в такие структуры, как НАТО или Западноевропейский союз, является невозможным.
1999 год: неожиданная просьба Ельцина
В 1999 году Борис Ельцин в беседе с Биллом Клинтоном предлагал оставить вопросы европейской безопасности на усмотрение Москвы. Об этом писал журнал Der Spiegel со ссылкой на историка из Потсдамского университета Бастиана Маттео Скианна в 2024 году.
Историк цитировал диалог 1999 года между Ельциным и Клинтоном, в ходе которого российский президент выдвинул неожиданную просьбу. Он предложил, чтобы ответственность за безопасность в Европе была полностью передана России, аргументируя это тем, что США не являются европейской державой, а европейские страны должны сами заботиться о своем регионе. Ельцин подчеркнул, что Россия, будучи наполовину европейской и наполовину азиатской страной, имеет на это право, поскольку Москва, где он живет, географически расположена в Европе. В ответ Клинтон выразил сомнение, заявив, что, по его мнению, такая перспектива вряд ли понравится самим европейцам.
Кроме того, в 2024 году архив национальной безопасности США обнародовал стенограммы переговоров между Ельциным и Клинтоном, сообщал РБК. В частности, в 1997 году российский президент обращался к американскому коллеге с просьбой проявить сдержанность в отношениях с Украиной. Ельцин уточнял, что сближение НАТО с Киевом тревожит Москву и негативно влияет на решение спорных вопросов между РФ и Украиной.
2000 год: о чем Путин спросил Клинтона
В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с журналистом Такером Карлсоном упомянул о своей встрече с бывшим главой США Биллом Клинтоном. Она состоялась в Москве летом 2000 года. Помимо прочего главы государств тогда обсуждали потенциальную возможность присоединения России к НАТО, писал РБК.
Путин рассказал, что спросил у американского коллеги, считает ли он гипотетически возможным вступление России в НАТО, если бы такая инициатива была выдвинута. Клинтон выразил интерес к этой теме и ответил, что такая возможность существует. Однако, как сообщил Путин, позже во время ужина Клинтон изменил свою позицию. Американский лидер пояснил, что после консультаций со своей командой пришел к выводу, что это невозможно.