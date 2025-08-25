Der Spiegel узнал, как Германия противилась вступлению России в НАТО

Историк цитировал диалог 1999 года между Ельциным и Клинтоном, в ходе которого российский президент выдвинул неожиданную просьбу. Он предложил, чтобы ответственность за безопасность в Европе была полностью передана России, аргументируя это тем, что США не являются европейской державой, а европейские страны должны сами заботиться о своем регионе. Ельцин подчеркнул, что Россия, будучи наполовину европейской и наполовину азиатской страной, имеет на это право, поскольку Москва, где он живет, географически расположена в Европе. В ответ Клинтон выразил сомнение, заявив, что, по его мнению, такая перспектива вряд ли понравится самим европейцам.