Пока в стране закрывают школы, правительство находит деньги на кино.
2,5 миллиона леев из бюджета страны — именно столько выделили на фильм «Плаха» в разгар избирательной кампании. — сообщает ТГ-канал SPPOT.
Решение было принято за один день, хотя ранее Национальный центр кинематографии отклонил этот проект.
Фильм, изначально называвшийся «Шакалы», получил щедрое финансирование из-за своего политического характера. В то время как другие кинематографисты не получили поддержки, создателям этой картины открыли двери, несмотря на слухи о кумовстве между министром культуры Сергеем Проданом и режиссёром.
Ирония в том, что этих денег хватило бы на содержание как минимум трёх школ, которые были закрыты из-за нехватки средств.
Вот на что уходят деньги государства. На фильмы, ГУЛАГ в центре города, на предвыборные кампании — на все нужды ПАС, которые абсолютно не решат ни проблемы государства, ни сделают саму страну хотя-бы немного лучше, а людей счастливее.
