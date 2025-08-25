293 млн рублей выделили Челябинской области для субсидий за коммуналку

Челябинской области выделили 293 млн рублей субсидии для оплаты коммунальных услуг. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Как следует из документа, Министерству труда из резервного фонда правительства выделят 19,1 млрд рублей для предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Субсидии распределили по 52 регионам, среди которых Челябинская область. Ей досталось 293 млн рублей.
Субсидии предоставят льготникам — ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, блокадникам, семьям погибших военнослужащих, инвалидами и другим категориям лиц.