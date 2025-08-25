293 млн рублей выделили Челябинской области для субсидий за коммуналку

Как следует из документа, Министерству труда из резервного фонда правительства выделят 19,1 млрд рублей для предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Субсидии распределили по 52 регионам, среди которых Челябинская область. Ей досталось 293 млн рублей.