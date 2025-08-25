Ричмонд
Литва проводит военные учения у границы с Беларусью

Министерство обороны Литвы предупредило о возможности перемещений военной техники и военнослужащих с оружием.

Источник: AP / Mindaugas Kulbis

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Военно-полевые тактические учения Brave Griffin 25-II начались в Литве у границы с Гродненской областью Беларуси, об этом сообщили в Минобороны.

В учениях примут участие около 500 военнослужащих бригады Žemaitija и ее подразделений.

Указывается, что целью учений является проверка способности военных передислоцировать штабы и подразделения на назначенные территории, а также умение оценить готовность подразделений к бою и порядок развертывания командных пунктов и связи.

«Также будет проведен тактический марш для демонстрации мобильности бригады», — уточнили в литовском ведомстве.

В ходе учений будет перемещаться военная техника и военнослужащие с оружием.

Учения Brave Griffin («Храбрый грифон») проводятся ежегодно. Завершатся они 29 августа.