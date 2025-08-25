Литва проводит военные учения у границы с Беларусью

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Военно-полевые тактические учения Brave Griffin 25-II начались в Литве у границы с Гродненской областью Беларуси, об этом сообщили в Минобороны.
В учениях примут участие около 500 военнослужащих бригады Žemaitija и ее подразделений.
Указывается, что целью учений является проверка способности военных передислоцировать штабы и подразделения на назначенные территории, а также умение оценить готовность подразделений к бою и порядок развертывания командных пунктов и связи.
«Также будет проведен тактический марш для демонстрации мобильности бригады», — уточнили в литовском ведомстве.
В ходе учений будет перемещаться военная техника и военнослужащие с оружием.
Учения Brave Griffin («Храбрый грифон») проводятся ежегодно. Завершатся они 29 августа.