Лукашенко подчеркнул схожесть и близость славянских народов, белорусов и россиян

Глава государства особо отметил важность сотрудничества с российскими регионами, в том числе из центральной части этой страны. «Велико уважение нашего народа к русскому народу. Мне даже как человеку советскому тяжело выговаривать, что там русские, белорусы. Мы один народ фактически. От одного корня произошли, родились. Мы похожи абсолютно друг на друга, мы развиваемся так, как должны развиваться славянские народы. Мы хотели бы, чтобы у нас были самые добрые и теплые отношения».