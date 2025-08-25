Ричмонд
Лукашенко подчеркнул схожесть и близость славянских народов, белорусов и россиян

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Вологодской области России Георгием Филимоновым заявил о схожести двух славянских народов, белорусского и русского, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Техника, продовольствие, строительство. Лукашенко назвал направления сотрудничества с Вологодской областью.

Глава государства особо отметил важность сотрудничества с российскими регионами, в том числе из центральной части этой страны. «Велико уважение нашего народа к русскому народу. Мне даже как человеку советскому тяжело выговаривать, что там русские, белорусы. Мы один народ фактически. От одного корня произошли, родились. Мы похожи абсолютно друг на друга, мы развиваемся так, как должны развиваться славянские народы. Мы хотели бы, чтобы у нас были самые добрые и теплые отношения».

