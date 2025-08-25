В Челябинске перенесли Русский экономический форум на 2026 год

«Мы решили взять небольшую паузу и сконцентрироваться на работе по тем проектам, договоренности по которым были достигнуты на ПМЭФ и Иннопроме», — заявил первый вице-губернатор Иван Куцевляк.
Форум, проводившийся в Челябинске в 2023 и 2024 годах, традиционно собирал представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов экономического развития.
«ФедералПресс» сообщал о том, что в прошлом году на РЭФ в Челябинске дали прогноз по отмене санкций. От Трампа ждут того, что он сдержит обещание.