Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске перенесли Русский экономический форум на 2026 год

ЧЕЛЯБИНСК, 25 августа, ФедералПресс. Правительство Челябинской области приняло решение перенести Русский экономический форум на ноябрь 2026 года.

Источник: Российская газета

«Мы решили взять небольшую паузу и сконцентрироваться на работе по тем проектам, договоренности по которым были достигнуты на ПМЭФ и Иннопроме», — заявил первый вице-губернатор Иван Куцевляк.

Форум, проводившийся в Челябинске в 2023 и 2024 годах, традиционно собирал представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов экономического развития.

«ФедералПресс» сообщал о том, что в прошлом году на РЭФ в Челябинске дали прогноз по отмене санкций. От Трампа ждут того, что он сдержит обещание.