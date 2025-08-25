Лукашенко рассказал, как возрождал ансамбль «Песняры»

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым рассказал, как во времена «расцвета буйного национализма» в Беларуси возрождал ансамбль «Песняры», передает корреспондент Sputnik.
«Песнярам» принадлежит один из самых известных советских хитов «Вологда».
«Благодаря белорусско-российскому коллективу, вы (жители Вологды — Sputnik) стали самыми узнаваемыми и близкими для Беларуси людьми. Мы этому рады. Почему белорусско-российскому — потому что Володя Мулявин, с которым я был хорошо знаком, очень уважал его и бывал на репетициях “Песняров”, пришлось возрождать этот коллектив», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что в свое время «некоторые» в Беларуси пытались отказаться «от русского и российского».
«Об этом мало кто говорит, но во времена буйного национализма в Беларуси, а все-таки он у нас процветал несколько лет, пару лет до избрания президентом (Лукашенко — Sputnik). От русского и российского пытались отказаться некоторые», — добавил белорусский лидер.
«Вологда»
Лукашенко уточнил, что еще до его президентства белорусское общество пытались заставить отказаться от всего русского и российского, «но общество не восприняло данные посылы».
По его словам, в первые годы, когда он стал главой государства, ему довелось бывать на репетициях «Песняров».
«В их подвальном помещении, где они, бедолаги репетировали. (…) Я, когда меня Володя Мулявин попросил, очень попросил помочь вернуться обратно на сцену, — конечно, мы сделали все для того, чтобы “Песняры” вернулись. И великая песня (“Вологда” — Sputnik), которую очень ценят, я знаю, у вас в городе, в области, она очень любима нашим зрителем», — сказал Лукашенко.