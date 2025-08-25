Ричмонд
Китай опроверг сообщения о планах отправить миротворцев на Украину

Военнослужащие из Китая не будут участвовать в миротворческой миссии на Украине после урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. Об этом заявили в МИД КНР.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Официальный представитель ведомства Линь Цзянь во время встречи с журналистами объяснил, что информация о стремлении Пекина включить китайских военнослужащих в состав контингента миротворцев на украинской территории является ошибочной. Он подчеркнул, что КНР не изменила свою позицию по украинскому вопросу, она остается «ясной и последовательной», пишут «Ведомости».

О том, что Китай планирует отправить миротворцев на Украину, ранее написала газета Welt. Издание уточнило, что КНР намерена участвовать в миссии, только если она будет санкционирована Генеральной Ассамблеей ООН.

20 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о возможностях привлечения Китая для обеспечения гарантий соблюдения мирных договоренностей на Украине после разрешения конфликта между Москвой и Киевом. Глава МИД уточнил, что Россия не против расположения на украинской территории миротворческой миссии, если в ее составе будут представители государств, входящих в Совет Безопасности ООН, в том числе КНР.

Владимир Зеленский 21 августа отказался включать Китай в перечень стран — гарантов безопасности. Он обвинил КНР в поддержке России и объяснил, что Киеву не нужны гаранты, которые не оказывают ему содействие.

Белорусский лидер Александр Лукашенко 22 августа заявил, что Китай мог бы выступить как гарант разрешения украинского кризиса. По мнению главы Белоруссии, КНР способна содействовать порядку в любой стране мира.

