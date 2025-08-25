Китай опроверг сообщения о планах отправить миротворцев на Украину

20 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о возможностях привлечения Китая для обеспечения гарантий соблюдения мирных договоренностей на Украине после разрешения конфликта между Москвой и Киевом. Глава МИД уточнил, что Россия не против расположения на украинской территории миротворческой миссии, если в ее составе будут представители государств, входящих в Совет Безопасности ООН, в том числе КНР.