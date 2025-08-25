Президент Финляндии спрогнозировал восстановление отношений с Россией

В апреле 2025 года Стубб заявил, что Финляндии следует морально готовиться к возрождению отношений с Россией, но когда именно это произойдет, он прогнозировать не стал. Позднее в августе он уточнил, что о восстановлении отношений можно будет говорить после мирного соглашения Москвы и Киева. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине. Он также не исключал, что в будущем отношения с Евросоюзом должны восстановиться.