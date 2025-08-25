Президент Финляндии спрогнозировал восстановление отношений с Россией

По мнению финского президента, сейчас отношения с Москвой заморожены, при этом страны Балтийского региона стали более тесно сотрудничать между собой. Стубб также напомнил, что сразу две страны — Финляндия и Швеция — присоединились к НАТО.
Отношения России и Финляндии осложнились после начала военных действий на Украине. В рамках санкций ЕС Финляндия ужесточила правила въезда россиянам, а позднее начала закрывать погранпункты на границе, объяснив это наплывом беженцев с Ближнего Востока и из Африки. На данный момент все пограничные переходы на юго-востоке Финляндии остаются закрыты, за исключением железнодорожной станции Вайникала, через которую идут грузовые поезда.
В апреле 2025 года Стубб заявил, что Финляндии следует морально готовиться к возрождению отношений с Россией, но когда именно это произойдет, он прогнозировать не стал. Позднее в августе он уточнил, что о восстановлении отношений можно будет говорить после мирного соглашения Москвы и Киева. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине. Он также не исключал, что в будущем отношения с Евросоюзом должны восстановиться.
Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что Россия будет готова на равноправной основе обсуждать возобновление сотрудничества, когда европейские страны «осознают свои ошибки». В качестве тем, которые сторонам предстоит обсудить, министр обозначил в том числе гарантии безопасности.