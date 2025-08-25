Ричмонд
Лукашенко назвал песню, которую ценят и России, и в Беларуси

Лукашенко сказал, какую песню ценят в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 25 августа, во время встречи с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым, которая проходит во Дворце Независимости, назвал песню, которую ценят и России, и в Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства начал встречу с главой Вологодской области с воспоминаний об ансамбле «Песняры», а также о песне, которая когда-то соединила Беларусь и указанную область. Александр Лукашенко вспомнил, как в свои первые годы президентства бывал на репетициях легендарного ансамбля.

— Благодаря белорусско-российскому коллективу «Песняры» вы стали очень близкими для нас! Великая песня, которую ценят и в Вологде, и у нас в Беларуси! (речь идет про песню «Вологда». — Ред.) Казалось бы простую, но ставшую великой песню! — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что недавно первый раз в жизни прошел полное медобследование: «Что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли, все просветили!».

Тем временем Лукашенко заявил, что готов передать иностранным спецслужбам свою медкарту.

Кстати, Руслан Алехно стал автором трехдневного фестиваля, который пройдет в Беларуси.

