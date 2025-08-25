Ричмонд
В школах Башкирии пройдут учения на случай обнаружения бомб и атаки БПЛА

Сотрудники охраны и педагоги отработают сценарий действий.

Источник: Reuters

В школах Башкирии 28 и 29 сентября пройдут учения по отработке действий педагогов и охраны при обнаружении взрывных устройств, вооруженной атаки и БПЛА.

Такие мероприятия организованы в образовательных организациях по всей стране. Об этом сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании правительства 25 августа.

Напомним, учебный год в этом году начнется более чем для 500 тыс. школьников и студентов. В их числе будет 45,7 тыс. первоклассников.

