В школах Башкирии пройдут учения на случай обнаружения бомб и атаки БПЛА

В школах Башкирии 28 и 29 сентября пройдут учения по отработке действий педагогов и охраны при обнаружении взрывных устройств, вооруженной атаки и БПЛА.
Такие мероприятия организованы в образовательных организациях по всей стране. Об этом сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании правительства 25 августа.
Напомним, учебный год в этом году начнется более чем для 500 тыс. школьников и студентов. В их числе будет 45,7 тыс. первоклассников.
