МВД Польши заявило об обострении ситуации на границе с Белоруссией

Глава МВД Польши Кервиньский заявил об обострении на границе с Белоруссией.

Источник: © РИА Новости

ВАРШАВА, 25 авг — РИА Новости. Ситуация на польско-белорусской границе снова обострилась, заявил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский, открывая совещание с руководством Пограничной стражи Польши.

«Сегодня растет давление на белорусском направлении. На сегодня это более 300 попыток форсирования границы», — сказал Кервиньский.

При этом он ожидает, что миграционная ситуация продолжит ухудшаться.

«Видимо, в ближайшее время нас ожидает очередное ухудшение ситуации. Приближается осенний период — это всегда соответствовало усилению миграционного давления», — сказал министр.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек заявил, что благодаря физическому и техническому усилению границы с Белоруссией успешных попыток ее перехода становится все меньше.

«Ситуация выглядит все лучше и лучше. В 2023 году границу пересекли и оказались на территории Польши около 12 тысяч человек, в прошлом году — около 5 тысяч человек, а с начала текущего года — не более тысячи человек», — рассказал он.

В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

