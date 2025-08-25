Ричмонд
В Россию при посредничестве Катара вернули женщину с ребенком с Украины

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Россию при посредничестве Катара удалось вернуть женщину с шестилетним ребенком с Украины, а также 15-летнюю девочку из Испании, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, также с мамой воссоединилась 15-летняя девочка, находившаяся с 2022 года в Испании.

«В 2022 году родственники уехали с Анастасией с Украины, где она временно проживала, в Испанию. Сопроводить ее в Россию близкие не смогли, мама тоже не имела возможности съездить за дочкой из-за проблем с оформлением визы. После обращения семьи к нам взяли ситуацию в работу», — сказала Львова-Белова.

В прошлый четверг Москва передала Киеву при посредничестве Дохи трех детей. Также детский омбудсмен помогла в переезде на Украину молодому человеку с инвалидностью.