В Россию при посредничестве Катара вернули женщину с ребенком с Украины

«В 2022 году родственники уехали с Анастасией с Украины, где она временно проживала, в Испанию. Сопроводить ее в Россию близкие не смогли, мама тоже не имела возможности съездить за дочкой из-за проблем с оформлением визы. После обращения семьи к нам взяли ситуацию в работу», — сказала Львова-Белова.