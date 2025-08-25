Что известно об отказе Залужного присоединиться к команде Зеленского

Газета пишет, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак в ноябре 2024 года предложил Залужному официально войти в политическую команду президента для формирования единого фронта на предстоящих выборах. Залужный отказался, но также пообещал быть лояльным до определенного момента, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Guardian.
Залужный пообещал не создавать публичных проблем Зеленскому и его администрации пока продолжаются боевые действия, но обязался лично проинформировать Ермака, если примет решение пойти в большую политику, пишет «РИА Новости».
Даже в доверительных беседах с приближенными генерал не раскрывает своих карьерных планов, на что указывает The Guardian. Аналитики считают, что он занимает выжидательную позицию перед тем, как включиться в политическую борьбу.
По словам украинского политолога Владимира Фесенко, Залужный ведет себя очень взвешенно. И если он примет решение, то это будет в самый последний момент — накануне выборов.
Сдержанная позиция Залужного вызывает раздражение среди части киевских оппонентов президента Зеленского. Особенно негодуют те, кто возлагал на него большие надежды по части политических изменений в стране. Отмечается, что сам Залужный обеспокоен рисками дестабилизации в стране, что удерживает его от начала открытой политической борьбы.
«Я не верю в борьбу двух З, это было бы катастрофой для страны, и я не думаю, что он к этому готов. Поэтому, думаю, он выдвинет свою кандидатуру только в том случае, если удастся убедить Зеленского уйти в отставку», — цитирует агентство «РИА Новости» высказывание собеседника The Guardian.