В Госдуме оценили право ЕС обсуждать гарантии безопасности для Киева

По мнению парламентария, гарантии — вопрос переговоров. Светлана Журова уверена, что без взаимных консультаций Москвы, Киева и Европы не обойтись, так как вопросы безопасности касаются и России, и Украины, и европейских государств, пишет «Лента.ру».
«Здесь должны быть предложения, обсуждения. Здесь не будет такого, что одна сторона указывает другой, это вопрос компромиссов», — акцентировала внимание депутат.
Журова высказала предположение, что лидеры России и США на встрече в Анкоридже 15 августа могли в диалоге затронуть темы гарантий и даже обменяться предложениями. Журова допустила, что диалог по этому вопросу только между Вашингтоном и Москвой может не устраивать Брюссель.
По словам парламентария, европейские лидеры считают, что их следует включить в обсуждение на тему гарантий безопасности, так как Украина находится ближе к ним, чем к Штатам. «Для европейцев безопасность Украины — это их безопасность. А для нас — наша», — объяснила депутат. По мнению Журовой, привлечение Европы к формированию гарантий безопасности обязательно, так как этот вопрос для нее имеет высокую важность.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб в интервью СМИ высказал свою позицию относительно участия России в обсуждении гарантий безопасности Украине. По мнению политика, Кремль не должен указывать Европе и США, что следует включить в список мер для обеспечения защиты Киева.