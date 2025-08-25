Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме оценили право ЕС обсуждать гарантии безопасности для Киева

Участие Европы имеет значение для определения мер по обеспечению соблюдения условий перемирия на Украине, а перечень гарантий безопасности должен быть составлен на основе компромисса. Об этом депутат Госдумы Светлана Журова заявила в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению парламентария, гарантии — вопрос переговоров. Светлана Журова уверена, что без взаимных консультаций Москвы, Киева и Европы не обойтись, так как вопросы безопасности касаются и России, и Украины, и европейских государств, пишет «Лента.ру».

«Здесь должны быть предложения, обсуждения. Здесь не будет такого, что одна сторона указывает другой, это вопрос компромиссов», — акцентировала внимание депутат.

Журова высказала предположение, что лидеры России и США на встрече в Анкоридже 15 августа могли в диалоге затронуть темы гарантий и даже обменяться предложениями. Журова допустила, что диалог по этому вопросу только между Вашингтоном и Москвой может не устраивать Брюссель.

По словам парламентария, европейские лидеры считают, что их следует включить в обсуждение на тему гарантий безопасности, так как Украина находится ближе к ним, чем к Штатам. «Для европейцев безопасность Украины — это их безопасность. А для нас — наша», — объяснила депутат. По мнению Журовой, привлечение Европы к формированию гарантий безопасности обязательно, так как этот вопрос для нее имеет высокую важность.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб в интервью СМИ высказал свою позицию относительно участия России в обсуждении гарантий безопасности Украине. По мнению политика, Кремль не должен указывать Европе и США, что следует включить в список мер для обеспечения защиты Киева.