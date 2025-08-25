В Госдуме оценили право ЕС обсуждать гарантии безопасности для Киева

По словам парламентария, европейские лидеры считают, что их следует включить в обсуждение на тему гарантий безопасности, так как Украина находится ближе к ним, чем к Штатам. «Для европейцев безопасность Украины — это их безопасность. А для нас — наша», — объяснила депутат. По мнению Журовой, привлечение Европы к формированию гарантий безопасности обязательно, так как этот вопрос для нее имеет высокую важность.