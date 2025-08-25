FT рассказала, как Европа «продала душу» Трампу

По мнению автора, она включает еще две составляющие: убежденность в том, что достигнутый результат лучше альтернативы (прекращение поддержки Украины и открытая торговая война) и признание того, что Европа не собирается выполнять данные Трампу обещания. В их числе — повышение оборонных расходов до 5% ВВП и крупные инвестиции в США.