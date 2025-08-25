FT рассказала, как Европа «продала душу» Трампу

Европейские лидеры, пойдя на уступки президенту США Дональду Трампу в вопросах повышения расходов на оборону и торговли, поставили под угрозу свою «политическую душу», говорится в колонке обозревателя Financial Times Мартина Сандбу.
Когда Трамп только вернулся в Белый дом, политики в Европе не знали, как с ним взаимодействовать, но сейчас очевидно, что они выбрали стратегию компромисса в сочетании с лестью, пишет Сандбу.
По мнению автора, она включает еще две составляющие: убежденность в том, что достигнутый результат лучше альтернативы (прекращение поддержки Украины и открытая торговая война) и признание того, что Европа не собирается выполнять данные Трампу обещания. В их числе — повышение оборонных расходов до 5% ВВП и крупные инвестиции в США.
Торговое соглашение между сторонами, заключенное в конце июля, подразумевает, что компании ЕС инвестируют $600 млрд в стратегические секторы США до 2028 года. Брюссель отменит пошлины на американские промышленные товары, а ставка США в отношении большинства европейских товаров составит 15%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от сделки стал бы «праздником для Москвы и Пекина».
Сторонники этой стратегии считают ее прагматичной, но, по мнению Сандбу, это оппортунизм, который наносит ущерб политике Европы. Европейские страны «растратили весь политический капитал», необходимый, для того чтобы возглавить коалицию в защиту правил торговли, а действия лидеров могут привести к потере доверия избирателей, считает автор.
Европейские лидеры, «якобы прагматично защищая свои собственные коллективные интересы, на самом деле ускоряют трампизацию политики» на всем континенте, пишет Сандбу. Автор считает, что им стоит присмотреться к примеру президента Украины Владимира Зеленского, который в феврале вступил с Трампом в перепалку в Белом доме, но от этого его положение не ухудшилось.