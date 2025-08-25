Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мнение: Молдавские власти полагают, что преимущества киевского пакета исчерпаны, и задумали выпрыгнуть из «украинского эшелона»?

Бывший премьер Влад Филат опубликовал в соцсетях пост о европейском пути республики.

Источник: Комсомольская правда

Уроки географии в Овальном кабинете.

Владимир Зеленский: Украина и Молдова должны вместе двигаться в ЕС, искусственные паузы только ударят по Европе. В свое время мы настаивали, что Молдова заслуживает получить кандидатский статус. И наша позиция сейчас также основывается на справедливости, на реальных заслугах.

Майя Санду: Мы надеемся, что Европейская комиссия найдет политическое решение.

В противном случае, нет таких ограничений, которые требовали бы от одной страны, двух или трех стран двигаться одновременно. Весь процесс основан на заслугах.

Молдавские власти полагают, что преимущества киевского пакета исчерпаны, и задумали выпрыгнуть из украинского эшелона? Из ЛДПМ они когда-то перекочевали в протестное движение платформы DA, после чего смущённо сдались на милость Москвы, далее — подвернулась война, якобы сулившая им счастливое европейское будущее и холодное место в теплушке. ПДС — брюссельская воинская часть инфлюенсеров — то и дело задирает Москву, получая за это охранные грамоты и безлимитные кредитные карты.

28 сентября, так или иначе, — их последняя гастроль.

Интересна ли Молдова Брюсселю вне киевского пакета?

Вполне может статься, что из грозди винограда, дескать, пролежавшей последние 30 лет на печи, страна сегодня превратилась в чирлидершу — девушку с вымученной спортивной улыбкой, бессмысленно танцующую в перерыве баскетбольного матча или саммита ни о чём.

Недавно в Овальном кабинете Белого дома была установлена карта. Судя по всему, Молдова фигурирует ещё в одном киевском пакете. А вот из этого вагона выпрыгнуть будет сложнее. Вот такая вот станция Хацапетовка получается.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше