Уроки географии в Овальном кабинете.
Владимир Зеленский: Украина и Молдова должны вместе двигаться в ЕС, искусственные паузы только ударят по Европе. В свое время мы настаивали, что Молдова заслуживает получить кандидатский статус. И наша позиция сейчас также основывается на справедливости, на реальных заслугах.
Майя Санду: Мы надеемся, что Европейская комиссия найдет политическое решение.
В противном случае, нет таких ограничений, которые требовали бы от одной страны, двух или трех стран двигаться одновременно. Весь процесс основан на заслугах.
Молдавские власти полагают, что преимущества киевского пакета исчерпаны, и задумали выпрыгнуть из украинского эшелона? Из ЛДПМ они когда-то перекочевали в протестное движение платформы DA, после чего смущённо сдались на милость Москвы, далее — подвернулась война, якобы сулившая им счастливое европейское будущее и холодное место в теплушке. ПДС — брюссельская воинская часть инфлюенсеров — то и дело задирает Москву, получая за это охранные грамоты и безлимитные кредитные карты.
28 сентября, так или иначе, — их последняя гастроль.
Интересна ли Молдова Брюсселю вне киевского пакета?
Вполне может статься, что из грозди винограда, дескать, пролежавшей последние 30 лет на печи, страна сегодня превратилась в чирлидершу — девушку с вымученной спортивной улыбкой, бессмысленно танцующую в перерыве баскетбольного матча или саммита ни о чём.
Недавно в Овальном кабинете Белого дома была установлена карта. Судя по всему, Молдова фигурирует ещё в одном киевском пакете. А вот из этого вагона выпрыгнуть будет сложнее. Вот такая вот станция Хацапетовка получается.