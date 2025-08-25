Молдавские власти полагают, что преимущества киевского пакета исчерпаны, и задумали выпрыгнуть из украинского эшелона? Из ЛДПМ они когда-то перекочевали в протестное движение платформы DA, после чего смущённо сдались на милость Москвы, далее — подвернулась война, якобы сулившая им счастливое европейское будущее и холодное место в теплушке. ПДС — брюссельская воинская часть инфлюенсеров — то и дело задирает Москву, получая за это охранные грамоты и безлимитные кредитные карты.