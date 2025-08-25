— Уверены, что опыт Александра Ивановича, его глубокие знания отрасли, специфики нашего города помогут в решении важных задач. Искренне желаем нашему коллеге успешной и эффективной работы, реализации всех намеченных планов и задач! — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Александр Яменсков вернулся в администрацию Новороссийска
Александр Яменсков займет пост консультанта главы города по вопросам транспорта, безопасности и спорта. Он много лет курировал это направление в качестве заместителя главы города.