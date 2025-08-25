Казахстан готовится к официальному визиту премьер-министра Японии, сообщил Токаев

АСТАНА, 25 авг — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Японии Такеши Ивая.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японского расширенного стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по линии международных структур.
Касым-Жомарт Токаев, подчеркнул, что визит главы японского внешнеполитического ведомства в Астану придаст новый импульс укреплению двусторонних связей.
«Япония — наш надежный и близкий партнер в Азии. Мы придаем большое значение углублению всестороннего сотрудничества с Токио. Прошу передать теплые пожелания премьер-министру Шигеру Ишибе. Мы с нетерпением ждем и готовимся к его официальному визиту в Казахстан. Можно с уверенностью сказать, что наши отношения развиваются динамично», — сказал президент.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.