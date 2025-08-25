Шелест рассказал о работах по откачке воды в Немецком поселке Омска

«Как и планировали ранее, бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства завершили строительство дренажной канавы по ул. Луначарского и укладку перепускной трубы по ул. Муромцева. Сейчас продолжаются работы по обустройству ливневки на ул. Новоомской, в ближайшее время начнется укладка бетонных лотков на ул. Седова», — сообщил градоначальник.