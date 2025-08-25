Шелест рассказал о работах по откачке воды в Немецком поселке Омска

В понедельник, 25 августа 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что ведутся работы по отводу воды из Немецкого поселка.
«Как и планировали ранее, бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства завершили строительство дренажной канавы по ул. Луначарского и укладку перепускной трубы по ул. Муромцева. Сейчас продолжаются работы по обустройству ливневки на ул. Новоомской, в ближайшее время начнется укладка бетонных лотков на ул. Седова», — сообщил градоначальник.
Шелест отметил, что ситуация находится на контроле главы администрации Кировского округа Алексея Наседкина. По обращениям людей проводится обследование жилых домов.
Напомним, что после продолжительных дождей начало топить дома в Немецком поселке. С 17 августа 2025 года там объявлене режим ЧС.