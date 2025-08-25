Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области заявили о необходимости капитального гранта для НЭВЗа

Врио губернатора Ростовской области попросил федеральные власти о поддержке для НЭВЗа.

Источник: правительство Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе рабочей встречи с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым попросил о поддержке инвестиционной программы развития Новочеркасского электровозостроительного завода. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.

Юрий Слюсарь отметил, что компания-собственник НЭВЗа планирует вложить в развитие производства более 43 млрд рублей. Деньги должны пойти на увеличение производственных мощностей до 700 секций электровозов в год. Также предполагаются создание двух новых моделей электровозов, модернизация и расширение испытательной базы, создание дополнительной инженерной инфраструктуры.

При этом, подчеркнул врио главы региона, инвестпроект нуждается в государственной поддержке.

— Они реализуют инвестпроект по расширению производства. Выстраивают новый технологический процесс, переходят на отечественные тяговые двигатели, фактически, закрывая эту нишу. Рассчитывают получить помощь через новый формат государственно-частного партнерства, через капитальный грант. Хотим, чтобы НЭВЗ был пионером в этом формате, — сказал Юрий Слюсарь.

Денис Мантуров поддержал инициативу и поручил Минпромторгу России рассмотреть возможность финансирования проекта в рамках бюджета следующего года.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше