В Ростовской области заявили о необходимости капитального гранта для НЭВЗа

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе рабочей встречи с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым попросил о поддержке инвестиционной программы развития Новочеркасского электровозостроительного завода. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.
Юрий Слюсарь отметил, что компания-собственник НЭВЗа планирует вложить в развитие производства более 43 млрд рублей. Деньги должны пойти на увеличение производственных мощностей до 700 секций электровозов в год. Также предполагаются создание двух новых моделей электровозов, модернизация и расширение испытательной базы, создание дополнительной инженерной инфраструктуры.
При этом, подчеркнул врио главы региона, инвестпроект нуждается в государственной поддержке.
— Они реализуют инвестпроект по расширению производства. Выстраивают новый технологический процесс, переходят на отечественные тяговые двигатели, фактически, закрывая эту нишу. Рассчитывают получить помощь через новый формат государственно-частного партнерства, через капитальный грант. Хотим, чтобы НЭВЗ был пионером в этом формате, — сказал Юрий Слюсарь.
Денис Мантуров поддержал инициативу и поручил Минпромторгу России рассмотреть возможность финансирования проекта в рамках бюджета следующего года.