В Совфеде оценили намерение ЕС увеличить военную помощь Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал напрасной тратой времени и денег поддержку Украины со стороны Евросоюза. Так он прокомментировал «Ленте.ру» намерение лидеров стран ЕС нарастить военную помощь для Киева.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

22 августа Евросоюз перечислил Украине очередные средства в соответствии с долгосрочной программой финансирования, рассчитанной до 2027 года. Кроме того, министры обороны стран ЕС намерены обсудить увеличение военной помощи Киеву на встрече, которая запланирована на 29 августа.

«Только я не могу понять, Евросоюз — разве военная организация? По-моему, есть НАТО. Пусть они в рамках НАТО это решают. При чем здесь Евросоюз? Если хотят второй блок военный создать — Евросоюз, — пусть так честно и признаются в этом», — заявил сенатор.

Он считает, что все планы Европы оставить Украину ударной силой в борьбе с РФ будут провальными. Джабаров указал, что Россия не отступит от своей позиции.

