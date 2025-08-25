В Совфеде оценили намерение ЕС увеличить военную помощь Украине

22 августа Евросоюз перечислил Украине очередные средства в соответствии с долгосрочной программой финансирования, рассчитанной до 2027 года. Кроме того, министры обороны стран ЕС намерены обсудить увеличение военной помощи Киеву на встрече, которая запланирована на 29 августа.
Он считает, что все планы Европы оставить Украину ударной силой в борьбе с РФ будут провальными. Джабаров указал, что Россия не отступит от своей позиции.
